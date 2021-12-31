Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Ergül, menopoz hakkında merak edilen soruları TAKVİM'de yanıtladı

Menopoz, yumurtalıkların aktiviteleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlanıyor. Kadınların doğal bir süreci olarak değerlendiriliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Ergül, menopoz hakkında merak edilen soruları TAKVİM için yanıtlıyor:
MENOPOZ NEDEN OLUR?
Menopozun 40 yaş öncesi oluşmasına 'erken menopoz' denir. Menopoz genelde bir kadının doğal bir süreci gibi değerlendirilse de genetik faktörler, çevresel faktörler ve bazen de operasyonla yumurtalıkları alınması sonucu da oluşabilir.
ERKEN MENOPOZ SEBEPLERI NELERDİR?
Erken menopozun sebepleri arasında anne, teyze veya kız kardeş gibi yakın akrabalarda erken menopoz olması, cerrahi gereklilik nedeniyle yumurtalıkların zarar görmesi veya alınması sayılabilir. Ayrıca dengeli beslenme düzeninin olmaması, stres yönetiminin yapılmaması, düzenli egzersiz yapılmaması ve kaliteli uyku düzeninin olmaması da sebeptir.