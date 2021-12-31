Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Ergül, menopoz hakkında merak edilen soruları TAKVİM'de yanıtladı





MENOPOZ NEDEN OLUR?

Menopozun 40 yaş öncesi oluşmasına 'erken menopoz' denir. Menopoz genelde bir kadının doğal bir süreci gibi değerlendirilse de genetik faktörler, çevresel faktörler ve bazen de operasyonla yumurtalıkları alınması sonucu da oluşabilir.