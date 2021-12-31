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    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Ergül, menopoz hakkında merak edilen soruları TAKVİM'de yanıtladı

    Kadınların korkulu rüyası erken menopoz, yaşam kalitesini düşürüyor. Op. Dr. Aslıhan Ergül, “Gluten ve laktoz içeren gıdalarla beslenmek erken menopozu tetiklemektedir” diyor.

    Gluten laktoz menapoza koz

    Menopoz, yumurtalıkların aktiviteleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlanıyor. Kadınların doğal bir süreci olarak değerlendiriliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Ergül, menopoz hakkında merak edilen soruları TAKVİM için yanıtlıyor:



    MENOPOZ NEDEN OLUR?
    Menopozun 40 yaş öncesi oluşmasına 'erken menopoz' denir. Menopoz genelde bir kadının doğal bir süreci gibi değerlendirilse de genetik faktörler, çevresel faktörler ve bazen de operasyonla yumurtalıkları alınması sonucu da oluşabilir.



    ERKEN MENOPOZ SEBEPLERI NELERDİR?
    Erken menopozun sebepleri arasında anne, teyze veya kız kardeş gibi yakın akrabalarda erken menopoz olması, cerrahi gereklilik nedeniyle yumurtalıkların zarar görmesi veya alınması sayılabilir. Ayrıca dengeli beslenme düzeninin olmaması, stres yönetiminin yapılmaması, düzenli egzersiz yapılmaması ve kaliteli uyku düzeninin olmaması da sebeptir.



        MENOPOZ NASIL TEŞHİS EDİLİR?
        Adet döngüsünün bozulması nedeniyle başvuran hastalarımızın bazı laboratuvar testleri ve klinik bulgularının değerlendirilmesi sonucu teşhis edilebilir.



        MENOPOZ DÖNEMI KAÇA AYRILIR?
        Premenopoz: Yumurtalıklardaki folikül sayısı azalır. Adet kanamalarının aralıkları ve miktarı değişiklikleri gibi bulguların başlaması ile menopoza kadar geçen süreyi kapsar. Birkaç yıl sürer.
        Menopoz: En son görülen adet kanamasıdır.
        Postmenopoz: Menopozdan yaşlılık dönemine kadar süren 6-8 yıllık süreyi kapsar. Postmenopoz olmak için 12 aydır adet görmemek gereklidir.



        TETİKLEYEN BESİNLER NELERDİR?
        Karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, işlenmiş gıdalarla beslenmek, sigara ve alkol tüketimi erken menopozu tetiklemektedir. Gluten ve laktoz intoleransı olan kişilerde bu gıdalarla beslenmek erken menopozu tetiklemektedir.



            YOL AÇTIĞI SAĞLIK SORUNLAR NELERDIR?
            Üşüme titreme atakları, sıcak basmaları, yüzde ve boyunda kızarma, ciltte kuruma, incelme, saçlarda kuruma, tırnaklarda kırılma, depresyon, cinsel isteksizlik, idrar kaçırma, kemik erimesi ve damar sertleşmesi, kalp damar hastalıkları, demans, Alzheimer gibi sağlık sorunları oluşabilir.



            MENOPOZ CİNSEL YAŞAMI NASIL ETKİLER?
            Cinsel organda kuruluk, atrofi ve ağrı nedeniyle cinsel yaşam ızdırap haline gelebilir. Bu şikâyetlere azımsanmayacak kadar sık rastlamaktayız. Kadın doğum uzman görüşüne başvurulmalıdır.

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