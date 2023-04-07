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    İngiliz bilim insanları araştırdı: Uyku apnesi beyin sağlığına zarar veriyor

    İngiliz bilim insanları uyku apnesiyle ilgili araştırma yaptı. Sonuç yankı uyandırdı. Yapılan araştırmalara göre, uyku apnesinin beyin sağlığına zarar verdiği kanıtlandı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Takvim
    Uyku apnesi beynin katili!

    İngiliz bilim insanları uyku apnesiyle ilgili araştırma yaptı. Sonuç yankı uyandırdı. King's Collage London'da yapılan araştırmaya göre uyku apnesinin beyne giden kan akışını kestiği, oksijeni sınırladığı bu nedenle de erken bilişsel gerilemeye yol açtığı anlaşıldı.

    Uyku apnesinin ilerleyen süreçte karar verme ve algı becerilerini düşürdüğü ve hafızayı zayıflattığı ortaya çıktı. Frontiers in Sleep dergisinde yayınlanan sonuçlara göre şiddetli uyku apnesi olanların daha az uyanık olduğu ve hedeflere ulaşma ile odaklanabilmeyi içeren yönetici işlevlerinin daha kötü olduğu ortaya çıktı. Hastalığın derecesi ne kadar hafifse, bilişsel olarak o kadar iyi performans gösterdikleri de vurgulandı.

    ÇÜRÜKLERE YEŞİL ÇAY
    Antioksidan deposu yeşil çay, kolesterolü düşürür. Zayıflamaya da yardımcı olan yeşil çay, Alzheimer ve Parkinson hastalıkların korur. Diş çürüklerini engeller.

    FISTIKLA NEFES ALIN
    En sevilen kuruyemişlerden olan Antep fıstığı akciğer iltihaplarının oluşumunu engeller. Kalbi güçlendirir. Kan şekerinin yükselmesini engeller.



        BÖBREKLERE PORTAKAL
        C vitamini deposu portakal, şifa saçar. İçerdiği vitamin ve mineraller ile böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirir. Diyabeti önler.



        KANSERİN SUÇ ORTAĞI TUZ
        Mide kanseri, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mahir Kırnap, reflü, tuzlu ve tütsülenmiş gıdaların riski artırdığına değiniyor. "Düşük lifli beslenmek, C vitaminini az almak mide kanseri için risk faktörleridir. Ayrıca aşırı kilolu da mide kanserine yol açmaktadır" diyor.

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        Haberler Sağlık İngiliz bilim insanları araştırdı: Uyku apnesi beyin sağlığına zarar veriyor
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