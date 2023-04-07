İngiliz bilim insanları araştırdı: Uyku apnesi beyin sağlığına zarar veriyor

Uyku apnesinin ilerleyen süreçte karar verme ve algı becerilerini düşürdüğü ve hafızayı zayıflattığı ortaya çıktı. Frontiers in Sleep dergisinde yayınlanan sonuçlara göre şiddetli uyku apnesi olanların daha az uyanık olduğu ve hedeflere ulaşma ile odaklanabilmeyi içeren yönetici işlevlerinin daha kötü olduğu ortaya çıktı. Hastalığın derecesi ne kadar hafifse, bilişsel olarak o kadar iyi performans gösterdikleri de vurgulandı.