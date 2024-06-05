Yağ yakan yiyecekler hangileri? Yağ yakma etkisi olan yiyecekler nedir? HIZLI KİLO VERİN! İşte yağ yaktıran kür...

👉Sabah Aç Karnına Yağ Yakan İçecekler Nelerdir?
Yemek yemeden tüketildiği zaman vücutta yağ yakımını sağlayan bazı besinler, diyetisyenler ve uzmanlar tarafından şöyle belirlenmiştir:
- Çilek
- Kahve (şekersiz)
- Limon
Sabahları açken tüketildiği zaman yağ yakan bu yiyeceklerin mutlaka doktor kontrolü altında tüketilmesi gereklidir. Bir hastalığı olan veya yağ yaktıran besinlerden birine alerjisi olan bu besinleri tüketmemesi önemle hatırlatılmıştır.
👉Gece Yağ Yakan Yiyecekler Nelerdir?
Geceleri yatmadan tüketildiği zaman yağ yakımını kolaylaştıran yiyeceklerden bazıları şunlardır:
- Elma ve elma sirkesi
- Zencefil
- Acı biber
- Kemik suyu
- Kefir
- Kırmızı et
- Tavuk
- Matcha Yeşil Çay
- Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler
- Greyfurt
- Ghee yağı
- Karnabahar
- Chia tohumu
👉Yağ Yaktıran Kür Nasıl Yapılır?
Vücuttaki yağları yakmak için uygulanan diyet kürü için limon, yoğurt ve pul biber kullanılır. Bir kase yoğurdun içine bir tatlı kaşığı pul biber ve yarım limonun suyu eklenir. Güzelce karıştırıldıktan sonra yatmadan yaklaşık yarım saat önce tüketilir. Arzuya göre bu karışıma chia ya da keten tohumu da eklenebilir. Ancak eklenen bu tohumların en fazla bir yemek kaşığı olmasına da dikkat edilmelidir. Düzenli olarak iki hafta boyunca tüketildikten sonra yağ yakımını hızlandıracağı gibi vücuttaki direnç kilolarını da kırmaya yardımcı olur.
👉Hızlı Yağ Yakmak İçin Hangi Formüller Uygulanır?
Yağ yakılmasını hızlı hale getirmek için diyetisyenler tarafından da onaylanmış olan bazı formüller şöyle sıralanmıştır:
- Yağ yakıcı detoks suyu: 1 litre oda sıcaklığında su, 1 adet çubuk tarçın ve 3 dilim kabuklarıyla birlikte limon bir sürahiye konulur. Serin bir yerde bekletilen detoks suyu, gün boyunca tüketilir. Bu suyun yanında gün içinde en az 2 litre su daha içmeye özen gösterilmelidir.
- Ballı Elma Sirkesi Kürü: 1 bardak ılık su, 2 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı dolusu bal suyun içine konarak karıştırılır. Bal suya karışıncaya kadar karıştırılır. Gün boyunca yemek yenmeden en fazla yarım saat önce içilir. Bu kürün en fazla 2 hafta boyunca uygulanması tavsiye edilmiştir. Ancak mide rahatsızlığı olan kişilerin bu kürü kullanırken dikkatli olması gerektiği uyarısı yapılmıştır.
- Soda Ayran Limon Kürü:3 yemek kaşığı yoğurt, 1 şişe maden suyu ve yarım limon suyunun karıştırılması ile hazırlanır. Bu kür, özellikle göbek ve bel bölgesinde birikmiş olan yağlardan kurtulmak isteyen kişiler tarafından hızlıca yağ yakması sebebi ile daha fazla tercih edilen kürlerden biridir.