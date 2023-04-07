Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat! Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü...
Magnezyum eksikliği, vücutta birçok ağrıya ve kasılmaya neden olarak kendini belli ediyor. Özellikle gece oluşan bacak kasılmaları başladığı an itibariyle beslenme listenize eklemeniz gereken bazı besinlerle önlem alabilirsiniz. İşte rahatsızlığınıza göre almanız gereken magnezyum türü...
07.04.2023 23:06 - Son Güncelleme: 07.04.2023 23:06
Magnezyum; Vücudunuzun kemikleri oluşturmasına ve güçlendirmesine, osteoporozu önlemesine yardımcı olmak için kalsiyumu emmesine ve tutmasına yardımcı olur. Beraberinde kan şekerini, kan basıncını, kas ve sinir fonksiyonlarını düzenlemede önemli rol oynar.
Magnezyum Sitrat
Yaygın olarak kullanılan bir türdür. Sindirim kanalında çok hızlı bir şekilde emilir, aynı zamanda dışkı gevşetici bir etkiye sahiptir. Bu form, birçok takviyede bulunur ve vücuda magnezyum iletimi için güvenilirdir.