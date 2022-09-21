Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İlerleyen yaşla beraber hastalıklar da ortaya çıkıyor! İşte uzmanlardan herkesin tüketmesi gereken besinleri sıraladı... l Sağlık tavsiyeleri

    Vücutta baskılanmış hastalıklarla ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Uzmanlar, 50 yaş ve üstü herkesin tüketmesi gereken besinleri tek tek saydı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Eylül TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Sağlık reçetesi

    İlerleyen yaşla birlikte pusuya yatmış hastalıklar ortaya çıkıyor. Uzmanlar, 50 yaş ve üstü herkesin tüketmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:

    KADINLAR İÇİN
    KIRMIZI MEYVELER: Antioksidan açısından zengin olan bu meyveler vücudu tazeler. Kadınlarda hafızayı güçlendirir. Vücut direncini artırır.
    YEŞİL SEBZELER: İçerdiği K vitamini sayesinde kemik sağlığını korur. Kemik erimesi hastalığını engeller.
    YEŞİL ÇAY: Kadınlara ilaç gibi etki eder. Günde 2-3 kupa yeşil çay içmek kadınları mide ve yemek borusu kanserinden korur.
    CEVİZ: Omega-3 deposudur. Günde 2 avuç ceviz tüketmek kadınları 50'li yaşlardan sonra meme kanserinden korur.

    ERKEKLER İÇİN
    DOMATES: Prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı korur.
    KETEN TOHUMU: İçerdiği Omega-3 ile erkekleri kalp hastalığından korur. Ayrıca prostat kanserinin ilerlemesini engeller.
    ÇİKOLATA: Kadınların vazgeçilmezidir, ancak erkeklere de şifa verir. Kalp krizi riskini azaltır.
    TAM TAHILLAR: Sağlıklı lifler içerir. Kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü düşürür.
    MUZ: Kan basıncını düşürür. Tansiyonu dengeler. Kas ve kemikleri korur.



    DOKTOR KAHVALTI
    Araştırmalar; kahvaltıyla sağlık arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre iyi bir kahvaltının günün diğer öğünlerinde açlık hissini bastırdığı ve kilo vermeyi kolaylaştırdığı belirlendi. Araştırmayı yürüten Profesör Alexandra Johnstone, "Eğer güne sıkı bir kahvaltı ile başlarsanız, iştahınızı gün boyu kontrol etmeniz daha fazla mümkün olur. Sabahları yapılan sağlam bir kahvaltı, gün içinde metabolizmayı hızlandırır. Öğünlerde tüketilen yemek miktarını azaltır" dedi.



    LOR BEYNİ KORUR
    Pastörize inek sütünden elde edilen lor peyniri beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır. Kalp sağlığını destekler. Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine savaş açar.



    KALBE PANCAR
    Antioksidan deposu pancar, içerdiği C vitamini sayesinde tansiyonu dengeler. Kanserle savaşır. Hazımsızlık, kabızlık ve şişkinlikle savaşır. Kalp sağlığını korur.



        ASTIMA KEÇİBOYNUZU
        Lif oranı yüksek antioksidan deposu olan keçiboynuzu, bağışıklığı güçlendirir. Nefes darlığına iyi gelir. Kanı temizler ve damar tıkanıklığını giderir. Astım ataklarına iyi gelir.



        KANSERİ BİTİREN BEŞLİ
        Çağın vebası kanser, yayılıyor. Beslenme Uzmanı Özge Öçal, kanserden koruyacak ipuçlarını veriyor:
        MEYVE: Mevsiminde, düzenli meyve ve sebze tüketimi, kansere savaş açıyor. Riski yüzde 10 azaltıyor.
        MERCIMEK: Vitamin ve mineral içeren mercimek, bağışıklığı güçlendiriyor. Kötü hücreleri yok ediyor.
        BALIK: Balıktaki Omega- 3 yağ asitleri, kanser riskini düşürüyor. Haftada 2–3 kez tüketmek gerekiyor.
        KIRMIZI ET: Fazla kırmızı et tüketimi mide ve kolon kanserini tetikliyor.
        YOĞURT: Yoğurt, kefir ve sütte bulunan probityotikleri kanserli hücrelere savaş açıyor. Her gün mutlaka yoğurt ve kefir yemek gerekiyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aldatmak atv’de
        Haberler Sağlık İlerleyen yaşla beraber hastalıklar da ortaya çıkıyor! İşte uzmanlardan herkesin tüketmesi gereken besinleri sıraladı... l Sağlık tavsiyeleri
            SON DAKİKA