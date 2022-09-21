İlerleyen yaşla birlikte pusuya yatmış hastalıklar ortaya çıkıyor. Uzmanlar, 50 yaş ve üstü herkesin tüketmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:



KADINLAR İÇİN

KIRMIZI MEYVELER: Antioksidan açısından zengin olan bu meyveler vücudu tazeler. Kadınlarda hafızayı güçlendirir. Vücut direncini artırır.

YEŞİL SEBZELER: İçerdiği K vitamini sayesinde kemik sağlığını korur. Kemik erimesi hastalığını engeller.

YEŞİL ÇAY: Kadınlara ilaç gibi etki eder. Günde 2-3 kupa yeşil çay içmek kadınları mide ve yemek borusu kanserinden korur.

CEVİZ: Omega-3 deposudur. Günde 2 avuç ceviz tüketmek kadınları 50'li yaşlardan sonra meme kanserinden korur.



ERKEKLER İÇİN

DOMATES: Prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı korur.

KETEN TOHUMU: İçerdiği Omega-3 ile erkekleri kalp hastalığından korur. Ayrıca prostat kanserinin ilerlemesini engeller.

ÇİKOLATA: Kadınların vazgeçilmezidir, ancak erkeklere de şifa verir. Kalp krizi riskini azaltır.

TAM TAHILLAR: Sağlıklı lifler içerir. Kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü düşürür.

MUZ: Kan basıncını düşürür. Tansiyonu dengeler. Kas ve kemikleri korur.







DOKTOR KAHVALTI

Araştırmalar; kahvaltıyla sağlık arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre iyi bir kahvaltının günün diğer öğünlerinde açlık hissini bastırdığı ve kilo vermeyi kolaylaştırdığı belirlendi. Araştırmayı yürüten Profesör Alexandra Johnstone, "Eğer güne sıkı bir kahvaltı ile başlarsanız, iştahınızı gün boyu kontrol etmeniz daha fazla mümkün olur. Sabahları yapılan sağlam bir kahvaltı, gün içinde metabolizmayı hızlandırır. Öğünlerde tüketilen yemek miktarını azaltır" dedi.