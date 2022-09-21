Obeziteye ve kansere davetiye çıkarıyorlar! Dünyanın en kötü beslenen ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin sırası şoke etti...

Bilim ve sağlık alanlarında ne kadar ilerlense ve ortalama bir insanın beslenme düzeni için en iyi yöntemler ortaya konulmaya çalışılsa da aslında 30 yılda insanlık beslenme alışkanlıklarında neredeyse yok denecek kadar az ilerleme kaydedebildi. Tufts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 1990'dan 2018'e kadar hangi ülkelerin en sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olduğunu ve bu dönemde diyetlerin ne kadar değiştiğini ölçmek için Küresel Diyet Veritabanı'nda listelenen 185 ülkeden veri topladı.