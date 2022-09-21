Obeziteye ve kansere davetiye çıkarıyorlar! Dünyanın en kötü beslenen ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin sırası şoke etti...
Araştırmacılar ülkelerin beslenme alışkanlıklarını mercek altına alarak en sağlıklı ve sağlıksız diyetlerine sahip ülkelerini listelediler. İnsanların yeme alışkanlıklarının son 30 yılda çok az değiştiğine dikkat çeken uzmanlar, çalışmaları sonucunda Amerika'nın en kötü beslenme alışkanlığına sahip ülkelerden biri olduğunu belirttiler. Dünya Sağlık Örgütü, CIA World Factbook ve Dünya Akciğer Derneği'nden alınan verilere göre; dünyadaki en sağlıksız beslenen ülkeler ortaya çıktı. Kişilerin tükettiği alkol, tütün ve tütün ürünleri, obezite gibi sorunlara bakılarak yapılan araştırmayla 179 ülke analiz edildi. İşte en sağlıksız beslenen ülkeler...
Bilim ve sağlık alanlarında ne kadar ilerlense ve ortalama bir insanın beslenme düzeni için en iyi yöntemler ortaya konulmaya çalışılsa da aslında 30 yılda insanlık beslenme alışkanlıklarında neredeyse yok denecek kadar az ilerleme kaydedebildi. Tufts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 1990'dan 2018'e kadar hangi ülkelerin en sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olduğunu ve bu dönemde diyetlerin ne kadar değiştiğini ölçmek için Küresel Diyet Veritabanı'nda listelenen 185 ülkeden veri topladı.
ABD LİSTENİN EN SONUNDA
Brezilya, Mısır ve Meksika'nın ardından en kötü diyetlere sahip ülkeler arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yer alması dikkat çekti.
Özellikle Batı'da kötü beslenme alışkanlıkları görülse de araştırmacılar, dünyanın dört bir yanının bir obezite kriziyle karşı karşıya kaldığına dikkat çektiler.
Ayrıca yakın tarihli bir araştırmada da kanser vakalarında küresel bir artış görülmesinin kötü beslenme ile bağlantılı olabileceği gündeme getirilmişti. Uzmanlar, dünya çapında yaklaşık dört ölümden birinin kötü beslenmeye bağlanabileceğini söylüyor.
EN SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞINA SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
Çalışmaya göre; Batı kötü beslenme alışkanlıklarıyla öne çıkarken; Hindistan, Endonezya, İran ve Vietnam ise en sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip ülkeler arasında gösterildi.
Araştırmacılar sağlıklı besinlerin yayılımı artsa da sağlıksız ve katkılı yiyeceklerin de zamanla arttığına dikkat çekti. Çalışmanın baş yazarı Victoria Miller, "Baklagiller, fındık ve nişastalı olmayan sebzelerin alımı zamanla arttı, ancak diyet kalitesindeki genel iyileşmeler; işlenmiş et, şekerle tatlandırılmış içecekler ve sodyum gibi sağlıksız bileşenlerin artan alımıyla dengelendi" dedi.
TÜRKİYE'NİN PUANI DÜŞÜK
Çalışma, Türkiye'yi çocukların beslenme alışkanlıklarına göre puanladığında 28-31 puan verirken, yetişkinlerin beslenme alışkanlıkları için 37-40 arasında bir puan veriyor. Bu puanlara bakıldığında Türkiye'nin, hem yetişkin hem de çocukların beslenme alışkanlıklarında, listenin ilk sırasında yer alan ülkelerle arasında ciddi bir fark olduğu ortaya çıkıyor.