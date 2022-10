İlerleyen yaş ile beraber artan hastalık riskini düzenli kontrol ile engelleyebilirsiniz! İşte yapılması gereken 10 test

Hem erkekler hem de kadınlar için 40'lı yaşlar, sağlık açısından bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bu nedenle özellikle yaşın ilerlemesi ile beraber artan risk faktörleri nedeniyle gereken taramaların yapılması, erken teşhis ve tedavi açısından önemli bir rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, 40 yaş üstü yaptırılması gereken 10 testi şu şekilde sıralıyor:

KALBİNİZİN SESİNI DİNLEYİN: Kalpdamar hastalıkları riski 40 yaşından sonra 10 kat artıyor. Bu nedenle kişinin taşıdığı risk faktörlerine göre 1 ila 3 yılda bir kardiyoloji uzmanına muayene olması gerekiyor.

KOLESTEROLÜ KONTROL ALTINA ALIN: Kolesterol düzeyinin belli bir seviyede olması şart. Bunun için de hekim tarafından belirlenecek kolesterol takip ve tedavi programına uymak önem kazanıyor.

AKCİĞER KANSERI BELİRTİ VERMEZ: Özellikle sigara içen kişilerin 40 yaş sonrası her yıl düzenli kontrollerini yaptırarak akciğer filmi, hatta gerekirse akciğer tomografisi çektirmesi önem kazanıyor.

DİYABETİ ERKENDEN ÖNLEYİN: Düzenli aralıklarla açlık kan şekerinin takibi erken tanı için büyük önem taşıyor. Eğer fazla kilo veya ailede diyabet öyküsü gibi risk faktörleri varsa taramanın ve doktor kontrollerinin daha erken yaşlarda başlaması ve sıklığının da artırılması gerekiyor.

KOLONOSKOPİDEN KAÇMAYIN: Kalın bağırsak kanserine yakalanma ihtimali 40 yaşından sonra 3, 50'den sonra 10 kat artıyor. 40 yaşından itibaren yılda bir kere gaitada, gizli kan ve 50 yaşından itibaren de hastanın bulgularına göre değişecek sıklıklarda kolonoskopi ile takip edilmesi gerekiyor.

PAP SMEAR TESTİ HAYAT KURTARIYOR: Jinekolojik kanserlerde çok sık rastlanan rahim ağzı kanserinde risk, özellikle 40-50 yaşları arasında 20'li yaşlara göre 10 kat artıyor. Bu nedenle 40 yaş üstü kadınların her yıl mutlaka jinekolojik değerlendirme ve Pap smear testi yaptırmaları gerekiyor. KEMİK ERİMESİ RİSKİNİZİ ÖLÇÜN:

Kadınların kemik kütlesindeki kayıp menopozla birlikte hız kazandığından, osteoporoz ihtimali de artıyor. Tarama amaçlı olarak, kadınlarda menopozun ardından, erkeklerde ise 65 yaşından sonra kemik yoğunluğu ölçümü yapılması önem kazanıyor.

PROSTAT KANSERİ KAPINIZI ÇALMASIN: Kanseri belirtiler baş göstermeden yakalayabilmek için her erkeğin 50 yaşından itibaren düzenli şekilde prostat muayenesi olması gerekiyor.

TANSİYON İHMALE GELMEZ: Hipertansiyon açısından 45-55 yaş arası kadınlarda 2, erkeklerde ise 1.5 kat risk artışı söz konusu. Kendi başına dahi hayati bir problem olan hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalıkları yönünden de sorun yaratıyor. Erken tanı için düzenli tansiyon ölçümleri yeterli olabiliyor.

MEME KANSERİ İÇİN GÖREV KADINLARDA: Hiçbir meme yakınması olmayan kadınlarda 20-40 yaş arasında düzenli olarak kendi kendini muayene ve yıllık hekim kontrolleri isteniyor.

40 yaşından sonra ise elle muayene ve düzenli hekim kontrollerine yılda bir mamografi ekleniyor.

