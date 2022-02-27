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    • Sağlık
    • 27.02.2022 01:42
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    • 27.02.2022 01:43
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    İki uluslararası araştırma ile koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı!

    Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili yapılan iki yeni araştırma virüsün nereden çıktığı konusunda soruları aydınlattı. Buna göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı.

    Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı!

    Yeni yapılan iki uluslararası araştırma, Kovid-19'un kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ortaya koydu.

    New York Times gazetesi, Kovid-19'un kaynağına ilişkin henüz yayınlanmamış iki yeni uluslararası çalışmaya dayandırarak bir haber geçti.

    Haberde, araştırmalarda söz konusu araştırmalarda Kovid-19'un kaynağının "çok açık bir şekilde" Vuhan'daki hayvan pazarı olduğu ve virüsün Çin hükümetine bağlı laboratuvardan çıkmadığının belirtildiği aktarıldı.

    Arizona Üniversitesi Biyoloğu ve söz konusu iki çalışmanın yazarı Michael Worobey, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tüm kanıtlara baktığınızda, salgının Vuhan'daki hayvan pazarından çıktığını gayet açıkça görürsünüz." ifadesini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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