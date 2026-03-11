CANLI YAYIN
Geri

Her nefeste plastik: Evinizdeki gizli tehlikeye dikkat

Evlerimizde soluduğumuz hava sandığımız kadar temiz olmayabilir. Gözle görülmeyen mikroplastikler kıyafetlerden, mobilyalardan ve günlük aktivitelerden havaya karışarak sürekli maruz kaldığımız bir kirlilik oluşturur. Bu görünmez tehdit basit önlemlerle azaltılabilir.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İnsanlar günlük yaşamda ev içindeki sentetik kıyafetler, halılar, mobilyalar ve temizlik ürünlerinden kaynaklanan mikroplastiklere maruz kalıyor.
  • Araştırmalar insanların zamanlarının yaklaşık %90'ını geçirdiği kapalı alanlardaki mikroplastik yoğunluğunun dış ortama göre kat kat fazla olduğunu gösteriyor.
  • Mikroplastikler akciğerlerin derin bölgelerine ulaşabilir, hücre içine girebilir ve kan dolaşımına karışarak farklı organlara ulaşabilir.
  • Maruziyeti azaltmak için pamuk ve yün gibi doğal liflerin tercih edilmesi, HEPA filtreli süpürge kullanılması ve düzenli havalandırma yapılması öneriliyor.
  • Uzmanlar mikroplastiklerden tamamen kaçınmanın mümkün olmadığını ancak bilinçli seçimlerle maruziyetin azaltılabileceğini belirtiyor.

Günlük hayatımızda fark etmeden soluduğumuz hava aslında gözle görülmeyen mikroplastik parçacıklarıyla dolu olabilir. Sentetik kıyafetlerden halılara mobilyalardan temizlik ürünlerine kadar pek çok unsur ev içinde bu parçacıkların oluşmasına katkı sağlar. Araştırmalar insanların mikroplastiklere en çok kapalı alanlarda maruz kaldığını gösteriyor.

Fotoğraf:AA

Mikroplastikler nasıl ortaya çıkıyor?

Mikroplastikler büyük plastik ürünlerin zamanla aşınması sonucu oluşan çok küçük parçacıklardır. Özellikle şu kaynaklar öne çıkar:

  • Sentetik kumaşlardan yapılan kıyafetler
  • Halılar ve döşemeli mobilyalar
  • Perdeler ve yatak takımları
  • Temizlik sırasında oluşan toz hareketi

Kıyafetlerin giyilmesi, yıkanması veya kurutulması sırasında binlerce mikroskobik lif havaya karışır. Bu lifler daha sonra solunum yoluyla vücuda girer.

Araştırmalar insanların zamanlarının yaklaşık %90'ını geçirdiği kapalı alanlardaki mikroplastik yoğunluğunun dış ortama göre kat kat fazla olduğunu gösteriyor.

Ev içinde neden daha fazla risk var?

BBC'de yer alan habere göre modern yaşamda insanların zamanlarının yaklaşık %90'ını kapalı alanlarda geçirmesi maruziyeti ciddi şekilde artırıyor.

  • İç mekan havasındaki mikroplastik yoğunluğu dış ortama göre kat kat fazla olabilir
  • Ev tozu, mikroplastiklerin ana taşıyıcısıdır
  • Hareket (yürüme, temizlik, oturma) bu parçacıkları tekrar havaya kaldırır
  • Özellikle bebekler ve küçük çocuklar, yere daha yakın oldukları için daha fazla risk altındadır.

Sağlık üzerindeki olası etkileri neler?

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hâlâ tam olarak anlaşılmış değil. Ancak mevcut bulgular bazı risklere işaret ediyor:

  • Küçük parçacıklar akciğerlerin derin bölgelerine ulaşabilir
  • 5 mikrometreden küçük olanlar hücre içine girebilir
  • İltihaplanma ve doku hasarı oluşturabilir
  • Kan dolaşımına karışarak farklı organlara ulaşabilir
  • Ayrıca bu parçacıklar, zararlı kimyasallar ve bakteriler taşıyabilir.

MİKROPLASTİK MARUZİYETİNİ AZALTMANIN YOLLARI NELER?

Tamamen kaçınmak mümkün olmasa da bazı alışkanlık değişiklikleriyle maruziyet önemli ölçüde azaltılabilir.

1. Kıyafet tercihlerini gözden geçirin

  • Pamuk, yün ve keten gibi doğal lifleri tercih edin
  • Sentetik kıyafet kullanımını azaltın
  • Mümkünse ikinci el doğal ürünlere yönelin

2. Çamaşır alışkanlıklarını değiştirin

  • Daha az ve dolu makineyle yıkama yapın
  • Kurutma makinesi yerine açık havada kurutmayı tercih edin
  • Mikrolif filtreleri kullanmayı düşünün

3. Temizlikte dikkatli olun

  • Süpürmeden önce yüzeyleri nemli bezle silin
  • HEPA filtreli süpürgeler kullanın
  • Temizlik sırasında pencere açarak havalandırma sağlayın

4. Hava kalitesini iyileştirin

  • HEPA filtreli hava temizleyiciler kullanın
  • Düzenli havalandırma yapın
  • Klima kullanımında filtre temizliğine dikkat edin

Tamamen uzaklaşmak mümkün mü?

Uzmanlara göre mikroplastikler artık hayatın her yerinde ve tamamen kaçınmak mümkün değil. Ancak önemli olan maruziyeti azaltmak için bilinçli seçimler yapmak. Küçük değişiklikler bile zaman içinde büyük fark yaratabilir. Bununla birlikte bireysel önlemler tek başına yeterli değil. Mikroplastik sorununu kalıcı olarak çözmek için küresel ölçekte plastik üretiminin azaltılması gerekiyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında tek kullanımlık plastikler tarih oluyorSıfır Atık Projesi kapsamında tek kullanımlık plastikler tarih oluyor
Sıfır Atık Projesi kapsamında tek kullanımlık plastikler tarih oluyor
Çocuklarda kulak ağrısının 8 temel nedeni
SONRAKİ HABER

Sık kulak çekmek tehlikenin habercisi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler