Baharın gelmesiyle birlikte kadınları diyet telaşı sarıyor! Herkes fazla kiloları vermenin yollarını arıyor. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bahar ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini açıklıyor.
NELER YEMELİ?
Kilo sorunu yaşamamak için taze sebzelerle beslenmeye ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor.
Enginar, tere, brokoli, lahana, kereviz, taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek sebze ve yeşillikleri öneriyor.
1 FİNCAN YETERLİ
Günde 1 fincan bitki çayı öneren Uka, şöyle devam ediyor: Kışın aylarında yavaşlayan metabolizmayı bahar aylarında günde 1 fincan bitki çayı tüketimi ile canlandırabilirsiniz.
Yeşil çay, kiraz saplı çay, beyaz çay, rezene çayı, mate çayı ve sade kahve içerek metabolizmanızı harekete geçirebilirsiniz.