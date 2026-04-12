Yaza doğru zayıflamanın altın sırrı: Günde 1 fincan içerek yağ yakımını başlatın!

Baharın gelişiyle birlikte diyet telaşı başlarken, Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka'dan ezber bozan bir öneri geldi. Kışın yavaşlayan metabolizmayı vitese takmak için ne saatlerce aç kalmaya ne de ağır egzersizlere gerek var. İşte günde sadece 1 fincan tüketerek yağ yakımını başlatan o mucizevi içecekler ve bahar sofralarının olmazsa olmaz zayıflatan sebzeleri...

Yaza doğru zayıflamanın altın sırrı: Günde 1 fincan içerek yağ yakımını başlatın!
  • Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bahar ayında kilo sorunu yaşamamak için taze sebzelerle beslenmeye ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor.
  • Enginar, tere, brokoli, lahana, kereviz, taze bezelye, sakız bakla, marul, kuşkonmaz, şalgam ve havuç gibi antioksidan içeriği yüksek sebze ve yeşillikler öneriliyor.
  • Kışın yavaşlayan metabolizmanın bahar aylarında günde 1 fincan bitki çayı tüketimi ile canlandırılabileceği ifade ediliyor.
  • Yeşil çay, kiraz saplı çay, beyaz çay, rezene çayı, mate çayı ve sade kahve metabolizmayı harekete geçiren içecekler arasında sayılıyor.

Baharın gelmesiyle birlikte kadınları diyet telaşı sarıyor! Herkes fazla kiloları vermenin yollarını arıyor. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bahar ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini açıklıyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kilo verme telaşı yeniden gündemde.

NELER YEMELİ?

Kilo sorunu yaşamamak için taze sebzelerle beslenmeye ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor.

Enginar, tere, brokoli, lahana, kereviz, taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek sebze ve yeşillikleri öneriyor.

Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka mevsime uygun beslenmenin önemine dikkat çekiyor.
1 FİNCAN YETERLİ

Günde 1 fincan bitki çayı öneren Uka, şöyle devam ediyor: Kışın aylarında yavaşlayan metabolizmayı bahar aylarında günde 1 fincan bitki çayı tüketimi ile canlandırabilirsiniz.

Taze sebze ve yeşillikler bahar sofralarının vazgeçilmezi olmalı.

Yeşil çay, kiraz saplı çay, beyaz çay, rezene çayı, mate çayı ve sade kahve içerek metabolizmanızı harekete geçirebilirsiniz.

