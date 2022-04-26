Hemen her yaş grubunu tehdit eden diyabetin yükseği de düşüğü de tehlike yaratıyor

Diyabet, yani şeker hastalığı hemen her yaş grubundan insanı tehdit ediyor. Diyetisyen Veysel Ciğerli, kandaki şeker miktarının yükselmesi kadar düşmesinin de tehlikeli olduğunu belirtiyor. "Kanda bulunan şeker miktarının enerji metabolizması, hormon dengesi, sinir sistemi gibi temel unsurlar başta olmak üzere birçok vücut fonksiyonunun çalışmasını etkiler. Kanda düşük oranlarda şeker bulunması yani hipoglisemi vücudun dengesini bozar. Kan şekeri dengesini etkileyen en önemli faktörler, kan şekerini hızla yükselten ve düşüren yiyecekler, insülin direnci ve aşırı strestir" diyor. Şeker dengesi için mutlaka lifli beslenilmesini öneriyor. Keten tohumu, arpa, kurubaklagil, leblebi, turunçgiller, yeşil elma, armut, incir gibi meyveler, yulaf, bulgur, tam buğdaylı makarna ve ekmekten destek alınmasını tavsiye ediyor.