Hemen her yaş grubunu tehdit eden diyabetin yükseği de düşüğü de tehlike yaratıyor

Diyabet, yani şeker hastalığı hemen her yaş grubundan insanı tehdit ediyor. Diyetisyen Veysel Ciğerli, kandaki şeker miktarının yükselmesi kadar düşmesinin de tehlikeli olduğunu belirtiyor. "Kanda bulunan şeker miktarının enerji metabolizması, hormon dengesi, sinir sistemi gibi temel unsurlar başta olmak üzere birçok vücut fonksiyonunun çalışmasını etkiler. Kanda düşük oranlarda şeker bulunması yani hipoglisemi vücudun dengesini bozar. Kan şekeri dengesini etkileyen en önemli faktörler, kan şekerini hızla yükselten ve düşüren yiyecekler, insülin direnci ve aşırı strestir" diyor. Şeker dengesi için mutlaka lifli beslenilmesini öneriyor. Keten tohumu, arpa, kurubaklagil, leblebi, turunçgiller, yeşil elma, armut, incir gibi meyveler, yulaf, bulgur, tam buğdaylı makarna ve ekmekten destek alınmasını tavsiye ediyor.
MS'IN YAŞI YOK
Beyin ve omirilikte sinir iletiminin bozulmasına Multipl Skleroz (MS) deniyor. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak erken teşhis ve doktor kontrolünde alınacak önlemler, hastalığın ilerleyişini yavaşlatabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, MS'in 30 yaş öncesinde de görüldüğüne dikkat çekiyor. "Genelde 3 farklı tedavi yöntemi vardır. Hastanın atakları ve hastalığın şiddetine göre hangi ilaca başlayacağına karar verilir. Ataklar erken dönemde kontrol altına alındığında, bu atakların oluşturacağı hasar da engellenmiş olur. Bunun dışında MS'lilerin egzersiz yapması, düzenli beslenmeleri (özellikle Akdeniz tipi beslenme) gerekir" diyor.
KIVIRCIKLA DİŞLER KESKİN
Kıvırcık, şifa dağıtıyor. Lifli iceriği sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. Diş ve kemikleri güçlendiriyor. Kansızlığı bitiriyor.
ENFEKSİYONA SOĞAN
Şifa deposu kuru soğan, sivilceleri azaltır. Kan şekerini dengeler. Diyabetle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düzenler.
PIRASA KALBİ KORUR
Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudu temizler.