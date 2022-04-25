Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskesiz günlerin sinyalini verdi! "Bayramı bayram gibi yaşayacağız"

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, pandemiyle mücadelede gelinen noktaya dair ipucu verdi. Sabah'ın sorularını yanıtlayan Koca, şunları kaydetti:



ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ

Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz.

Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir.