Hayatı kabusa çeviren böbrek taşı sırtımızdan vuruyor!





TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Böbrek taşı tedavisi, ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi tetkiklerinden çıkacak sonuçlara göre belirleniyor. Doç. Dr. Hakan Akan, "Böbrekte belirlenen taş küçük ve idrar akımına engel olmuyor ise hemen tedavi gerekmeyip izlenmesi düşünülür. Ancak taş ya da taşlar büyük ise enfeksiyon ve böbrek fonksiyon kaybı gibi olası riskler dikkate alınarak tedavisi gerçekleştirilir. Taş vücut dışından şok dalgası ile kırma (ESWL) yöntemi ile ameliyatsız tedavi edilebilir. Ancak bu tedavi uygun bulunmuyorsa, idrar yolundan girilerek endoskopik olarak taş kırılabilmektedir" diyor. Taş idrar kanalına girmişse böbreğe zarar vermemesi için hemen tedavi edilmesi gerekiyor. Buna rağmen düşmeyen taşların endoskopik olarak lazerle kırmak gerekiyor.