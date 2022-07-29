Özgüven sorunu olanlara şifa yöntem! Herkes size hayran kalacak! 3 adımda bambaşka birine dönüşün!

Düşük özgüvenli birisi duruşuyla ve konuşmasıyla iyi bir gözlemci tarafından net bir şekilde belirlenebilir. Özgüven problemi çeken kişiler iş veya eğitim hayatında tüm potansiyelini gösteremez. Yani hayatın her noktasında geriden başlar. Peki, özgüven sorunu nasıl çözülür? İşte konu hakkında detaylar...