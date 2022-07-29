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Özgüven sorunu olanlara şifa yöntem! Herkes size hayran kalacak! 3 adımda bambaşka birine dönüşün!

Düşük özgüvenli birisi duruşuyla ve konuşmasıyla iyi bir gözlemci tarafından net bir şekilde belirlenebilir. Peki, özgüvenli nasıl olunur? Özgüven problemi nasıl çözülür? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
29.07.2022 16:24 - Son Güncelleme: 29.07.2022 16:24
Özgüven sorunu olanlara şifa yöntem! Herkes size hayran kalacak! 3 adımda bambaşka birine dönüşün!

Düşük özgüvenli birisi duruşuyla ve konuşmasıyla iyi bir gözlemci tarafından net bir şekilde belirlenebilir. Özgüven problemi çeken kişiler iş veya eğitim hayatında tüm potansiyelini gösteremez. Yani hayatın her noktasında geriden başlar. Peki, özgüven sorunu nasıl çözülür? İşte konu hakkında detaylar...

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Özgüven sorunu olanlara şifa yöntem! Herkes size hayran kalacak! 3 adımda bambaşka birine dönüşün!

Birçok insan özgüven konusunda problem çektiğini düşünse de çevresi konu ile oldukça alakalıdır. Bireyi sürekli eleştiren, motivasyonunu düşüren bir ortamda özgüven problemleri ortaya çıkmaktadır.

Özgüven sorunu olanlara şifa yöntem! Herkes size hayran kalacak! 3 adımda bambaşka birine dönüşün!

Bu durumda bireyin korkusu gayet gerçektir. Yani bu konuya el atmadan önce çevreyi değiştirmek ve test etmek çok daha iyi bir başlangıçtır.

Özgüven sorunu olanlara şifa yöntem! Herkes size hayran kalacak! 3 adımda bambaşka birine dönüşün!

ÖNCE SORUNUN NEREDE OLDUĞUNU KEŞFEDİN


İlk öncelik problemin belirlenmesi olmalı, unutulmamalıdır ki sorun netleştirilmeden çözüme ulaşılamaz. Sorunun saptanmasında ise bireyi streste sokan durum veya yerler belirlenmeli.

Özgüven sorunu olanlara şifa yöntem! Herkes size hayran kalacak! 3 adımda bambaşka birine dönüşün!

AŞAMALI OLARAK MARUZ KALMAK


Belirlenen özgüven kırıcı duruma kaldırılabilecek durumda maruz kalınmalıdır. Bu süreçte acele edilmeden kabullenme ile devam edilmeli, bireyin rahatsızlığı azaldıkça özgüveninin yerine geldiği gözlemlenecektir. Yani ilk tercih özgüveni kıran şeyin üstüne gitmek olmalı.

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