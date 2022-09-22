Havalar soğumaya başladı! İşte sonbahar yorgunluğuna karşı beslenme reçetesi... l Sağlık haberleri

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, kronik yorgunluk durumları pek çok insanda hüzün duygusu, gün içinde isteksizlik, sürekli uykulu olma hali gibi tablolar görülüyor. Diyetisyen Kevser Arslan, 10 beslenme önerisinde bulunuyor:

Bol sıvı almaya çalışın: Özellikle su, mineralli su, bitki çayı sıvı ve elektrolik dengesi açısından çok önemlidir.

Yağlı tohum alın: Fındık, badem, ceviz, kabak çekirdeği gibi çiğ tohumlar enerji verdiği gibi çok iyi birer magnezyum, kalsiyum, E vitamini olduğu için kan şekerini dengeler.

Haftada 2 gün deniz balığı tüketin: Balık Omega-3 ve iyot içeriği ile kalp-damar sağlığına iyi gelmesinin yanı sıra depresyon tedavisinde de etkilidir.

Haftada 2 gün karanfilli su için: 1 litre ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı karanfil koyup içmek, kronik yorgunluğa iyi gelir.

Günde 4-5 porsiyon meyve ve sebze tüketin: Özellikle yaban mersini, kivi gibi C vitamini yüksek meyvelere yer verilmelidir.

Biyolojik ritminize dikkat edin: Güne daha enerjik ve daha mutlu başlamak, depresyon riskini azaltacaktır.

Haftada 150 dk yürüyüş yapın: Dünya Sağlık Örgütü haftada 150 dakika yürüyüş yapmanın kronik depresyon riskini azalttığını belirtmektedir.

Baharatların gücünü unutmayın: Beslenmede sumak, zerdeçal ve tarçına yer verin.

Bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını önemseyin: Dengesiz bağırsak florası beden sağlığı için çok yorucudur.

Doğal ürünler tüketin: İşlenmiş, tütsülenmiş ve içinde Mono sodyumglutamat bulunan paket ürünlerden uzak durun.