Havalar soğumaya başladı! İşte sonbahar yorgunluğuna karşı beslenme reçetesi... l Sağlık haberleri

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, kronik yorgunluk durumları pek çok insanda hüzün duygusu, gün içinde isteksizlik, sürekli uykulu olma hali gibi tablolar görülüyor. Diyetisyen Kevser Arslan, 10 beslenme önerisinde bulunuyor:
Bol sıvı almaya çalışın: Özellikle su, mineralli su, bitki çayı sıvı ve elektrolik dengesi açısından çok önemlidir.
Yağlı tohum alın: Fındık, badem, ceviz, kabak çekirdeği gibi çiğ tohumlar enerji verdiği gibi çok iyi birer magnezyum, kalsiyum, E vitamini olduğu için kan şekerini dengeler.
Haftada 2 gün deniz balığı tüketin: Balık Omega-3 ve iyot içeriği ile kalp-damar sağlığına iyi gelmesinin yanı sıra depresyon tedavisinde de etkilidir.
Haftada 2 gün karanfilli su için: 1 litre ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı karanfil koyup içmek, kronik yorgunluğa iyi gelir.
Günde 4-5 porsiyon meyve ve sebze tüketin: Özellikle yaban mersini, kivi gibi C vitamini yüksek meyvelere yer verilmelidir.
Biyolojik ritminize dikkat edin: Güne daha enerjik ve daha mutlu başlamak, depresyon riskini azaltacaktır.
Haftada 150 dk yürüyüş yapın: Dünya Sağlık Örgütü haftada 150 dakika yürüyüş yapmanın kronik depresyon riskini azalttığını belirtmektedir.
Baharatların gücünü unutmayın: Beslenmede sumak, zerdeçal ve tarçına yer verin.
Bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını önemseyin: Dengesiz bağırsak florası beden sağlığı için çok yorucudur.
Doğal ürünler tüketin: İşlenmiş, tütsülenmiş ve içinde Mono sodyumglutamat bulunan paket ürünlerden uzak durun.
STRES ZEKAYA ENGEL
Uzmanlar, zekayı geliştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken etmenlerin başında stresin olduğunu vurguluyor. Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, "Belli bir düzeyde kaygı, hedefin gerçekleştirilmesinde etkili olabiliyor, ancak fazla stres zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor. Stres seviyesi arttıkça kişi artık o bilişsel görevleri performansı göstermede sorun yaşamaya, dikkat dağınıklığı göstermeye başlar ve algılama hızı düşer" diyor.