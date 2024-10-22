SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Harvard’dan kritik uyarı: Kronik kaşıntı kanser belirtisi olabilir

Uzmanlar, egzama ile karıştırılan ve tedavilere yanıt vermeyen uzun süreli kaşıntıların altında ciddi hastalıkların olabileceği konusunda uyarıyor. Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, yıllar süren kaşıntılar, bazı durumlarda kanserin erken belirtisi olabiliyor ve özellikle yaşlı bireylerde daha sık görülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:18 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:18
Harvard’dan kritik uyarı: Kronik kaşıntı kanser belirtisi olabilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birleşik Krallık'ta yıllarca süren kaşıntı şikayetiyle mücadele eden Martyn Pring'in hikayesi, egzama ile karıştırılan kronik kaşıntıların başka hastalıklara işaret edebileceğini ortaya koydu. Harvardlı uzmanlar, bu tür kalıcı kaşıntıların karaciğer ve böbrek kanserinin yanı sıra tiroid problemlerinin de belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Harvard Medical School araştırmacıları, 22 Kasım 2023'te yayımladıkları çalışmada, yaygın bir cilt mikrobu olan Staphylococcus aureus'un sinir hücrelerini doğrudan etkileyerek kaşıntıya neden olabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, egzama gibi kronik cilt hastalıklarında sıkça karşılaşılan kalıcı kaşıntının arkasında yalnızca iltihaplanmanın değil, mikrobiyal aktivitenin de olabileceğini gösterdi.

KRONİK KAŞINTININ ŞAŞIRTICI NOKTASI

Birleşik Krallık'ta yaşayan Martyn Pring'in uzun süreli kaşıntıları, egzama teşhisi almasına rağmen iyileşmedi. Pring, piyasada mevcut olan tüm ilaç ve losyonları denediğini ancak haftalarca süren kaşıntılar nedeniyle zaman zaman hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte cildindeki yaralar nedeniyle hareket edemez hale geldiğini ifade eden Pring, kendisine uygulanan bandajlarla yatağa bağlı kalmak zorunda kaldı.

2018'de geliştirilen bir aşının semptomlarını hafifletmesiyle rahatlama yaşayan Pring'in durumu, uzmanların dikkatini karaciğer fonksiyonları ve kanser arasındaki ilişkiye yöneltti. Harvardlı bilim insanları, kronik kaşıntının bazı durumlarda tiroid ve böbrek kanserinin erken belirtisi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Harvard’dan kritik uyarı: Kronik kaşıntı kanser belirtisi olabilir

HARVARDLI UZMANLARIN BULGULARI

Harvard Üniversitesi'nde yürütülen araştırmalar, egzamalı bireylerde sık görülen "staphylococcus aureus" adlı bakterinin, kaşıntıya yol açan bir kimyasal madde olan proteaz V8'i ürettiğini ortaya koydu. Normalde insan vücudunda zararsız miktarda bulunan bu mikrop, egzama hastalarında daha yoğun bir şekilde görülüyor ve deriden beyne iletilen sinyallerle sürekli kaşıma hissi yaratıyor.

KAŞINTININ KANSER İLE BAĞLANTISI

Uzmanlara göre, özellikle yaşlı bireylerde belirgin bir cilt hastalığı olmadan tüm vücuda yayılan kaşıntılar kanser belirtisi olabilir. Kaşıntı, ilerleyen kanser evrelerinde yorgunluk ve sarılıkla birlikte ortaya çıkabiliyor. Primary Care Dermatology Society'nin verilerine göre, her altı kişiden biri yaygın bir kaşıntı problemi yaşıyor ve bu durum ileri yaşlarda daha sık görülüyor.

Harvardlı uzmanlar, tedaviye direnç gösteren kronik kaşıntılarda yalnızca egzama olasılığının düşünülmemesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, karaciğer, tiroid ve böbrek kanserine karşı erken teşhis için dikkatli olunmasını öneriyor.

13 günde 15 kilo verdiren İsveç Diyeti! Kış aylarına uygun, en hızlı yağ yakan formül! Yaptıktan sonra kilo almak imkansız13 günde 15 kilo verdiren İsveç Diyeti! Kış aylarına uygun, en hızlı yağ yakan formül! Yaptıktan sonra kilo almak imkansız
13 günde 15 kilo verdiren İsveç Diyeti! Kış aylarına uygun, en hızlı yağ yakan formül! Yaptıktan sonra kilo almak imkansız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgeleri kim sızdırdı?
Vakıf Katılım Bankası
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
DEM Parti ve CHP’den Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMM’dir
Okan Buruk’tan o yıldıza kesik! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin terör bitti desin
CANLI | Tel Aviv’de OHAL: Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu! Blinken İsrail’e indi
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Umut Hakkı’nı kullanabilir mi?
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi | Nedir bu FETÖ?
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yenidoğan çetesi tepkisi: Bu barbarlığı yapanlardan hesap sorulacak
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam
SON DAKİKA