Harvard’dan kritik uyarı: Kronik kaşıntı kanser belirtisi olabilir

Birleşik Krallık'ta yıllarca süren kaşıntı şikayetiyle mücadele eden Martyn Pring'in hikayesi, egzama ile karıştırılan kronik kaşıntı ların başka hastalıklara işaret edebileceğini ortaya koydu. Harvardlı uzmanlar, bu tür kalıcı kaşıntıların karaciğer ve böbrek kanserinin yanı sıra tiroid problemlerinin de belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Harvard Medical School araştırmacıları, 22 Kasım 2023'te yayımladıkları çalışmada, yaygın bir cilt mikrobu olan Staphylococcus aureus'un sinir hücrelerini doğrudan etkileyerek kaşıntıya neden olabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, egzama gibi kronik cilt hastalıklarında sıkça karşılaşılan kalıcı kaşıntının arkasında yalnızca iltihaplanmanın değil, mikrobiyal aktivitenin de olabileceğini gösterdi.

KRONİK KAŞINTININ ŞAŞIRTICI NOKTASI

Birleşik Krallık'ta yaşayan Martyn Pring'in uzun süreli kaşıntıları, egzama teşhisi almasına rağmen iyileşmedi. Pring, piyasada mevcut olan tüm ilaç ve losyonları denediğini ancak haftalarca süren kaşıntılar nedeniyle zaman zaman hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte cildindeki yaralar nedeniyle hareket edemez hale geldiğini ifade eden Pring, kendisine uygulanan bandajlarla yatağa bağlı kalmak zorunda kaldı.

2018'de geliştirilen bir aşının semptomlarını hafifletmesiyle rahatlama yaşayan Pring'in durumu, uzmanların dikkatini karaciğer fonksiyonları ve kanser arasındaki ilişkiye yöneltti. Harvardlı bilim insanları, kronik kaşıntının bazı durumlarda tiroid ve böbrek kanserinin erken belirtisi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.