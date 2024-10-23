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Yaptıktan sonra kilo almak imkansız! 13 günde 15 kilo verdiren İsveç Diyeti!

Popülerlik kazanan diyetlerden biri olan İsveç Diyeti, özellikle hızlı kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor. "Copenhagen Diet" ve "Rigshospitalet Diet" gibi isimlerle de bilinen bu diyet, 13 gün boyunca düşük kalorili ve disiplinli bir beslenme programı sunuyor. Ancak uzmanlar, İsveç Diyeti'nin sağlık riskleri taşıdığını ve herkes için uygun olmadığını belirtiyor. 600-1000 kalori arasında değişen günlük enerji alımıyla, bu diyet kısa sürede 7 ila 20 kilogram arasında kilo kaybı vaat ediyor. Ancak verilen kiloların büyük bir kısmı su kaybına bağlı olduğu için, diyetin tamamlanmasının ardından eski kiloların geri alınma riski bulunuyor.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:27
Yaptıktan sonra kilo almak imkansız! 13 günde 15 kilo verdiren İsveç Diyeti!

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Fazla kilolarla mücadele etmek isteyenler için popüler diyetlerden biri de İsveç Diyeti'dir. "Copenhagen Diet" ve "Rigshospitalet Diet" gibi isimlerle de bilinen bu diyet, düşük karbonhidratlı beslenme programları arasında yer alır. Ancak uygulaması oldukça zor olan ve sıkı kurallara dayanan İsveç Diyeti, herkes için uygun olmayabilir.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

İsveç Diyeti Nedir?

İsveç Diyeti, 13 gün süren ve düşük kalorili bir program sunan bir şok diyet türüdür. Günlük kalori alımı 600-1000 kalori arasında değişir ve diyetin savunucuları bu süreçte 7 ila 20 kilo arasında kayıp yaşanabileceğini iddia eder. Ancak verilen kilonun çoğunlukla su kaybı olduğu ve diyeti tamamlayanların yağ kaybı yaşamayacağı belirtilmektedir. Yüksek protein ve yağ içeriği nedeniyle mide, kalp, diyabet gibi sağlık sorunları olan bireylerin bu diyeti uygulamadan önce doktorlarına danışmaları önemlidir.

İsveç Diyetinin Temel Kuralları

  • Günde 3 öğün yemek yenmelidir.
  • Alkol ve gazlı içecekler yasaktır.
  • Öğünler arasında atıştırmalık tüketilmemelidir.
  • Günde en az 2 litre su içmek önerilir.
  • Egzersiz, diyeti desteklemek için hafif düzeyde yapılmalıdır.

Örnek İsveç Diyeti Listesi

🥚 1. Gün
Kahvaltı: 1 tatlı kaşığı şekerli, kahve
Öğle Yemeği: 2 haşlanmış yumurta, 1 domates, 400 gr haşlanmış ıspanak
Akşam Yemeği: 200 gr biftek, yeşil salata (limonlu)

🐟 2. Gün
Kahvaltı: 1 tatlı kaşığı şekerli kahve
Öğle Yemeği: Az yağlı yoğurt, 250 gr dana jambon
Akşam Yemeği: 200 gr dana eti, yeşil salata (limonlu)

Yaptıktan sonra kilo almak imkansız! 13 günde 15 kilo verdiren İsveç Diyeti!

🍅 3. Gün
Kahvaltı: 1 dilim kızarmış ekmek ve kahve
Öğle Yemeği: Jambon, marul, 2 haşlanmış yumurta
Akşam Yemeği: 1 domates, haşlanmış kereviz, 1 porsiyon meyve

🥕 4. Gün
Kahvaltı: Kahve ve kızarmış ekmek
Öğle Yemeği: Yoğurt ve taze meyve suyu
Akşam Yemeği: 1 haşlanmış yumurta, havuç, 1 porsiyon meyve

🐔 5. Gün
Kahvaltı: Limon suyu ve havuç
Öğle Yemeği: Izgara balık, yeşil salata
Akşam Yemeği: Dana eti ve tereyağlı kereviz

💧 6. Gün
Kahvaltı: Kızarmış ekmek ve kahve
Öğle Yemeği: 2 haşlanmış yumurta, 1 havuç
Akşam Yemeği: Yarım tavuk, yeşil salata

🍏 7. Gün
Kahvaltı: Şekersiz çay
Öğle Yemeği: Sadece su
Akşam Yemeği: 200 gr kuzu eti, 1 elma

İsveç Diyeti, kısa sürede hızlı kilo kaybı sağlasa da metabolizmayı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, bu tarz diyetlerin yalnızca kısa süreli motivasyon sağlamak amacıyla kullanılması gerektiğini, ancak kalıcı kilo kaybı için dengeli bir beslenme programının şart olduğunu ifade ediyor. İsveç Diyeti'ni uygulamayı düşünenlerin, öncelikle bir doktora danışmaları önerilmektedir.

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