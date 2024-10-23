Fazla kilolarla mücadele etmek isteyenler için popüler diyetlerden biri de İsveç Diyeti'dir. "Copenhagen Diet" ve "Rigshospitalet Diet" gibi isimlerle de bilinen bu diyet, düşük karbonhidratlı beslenme programları arasında yer alır. Ancak uygulaması oldukça zor olan ve sıkı kurallara dayanan İsveç Diyeti, herkes için uygun olmayabilir.