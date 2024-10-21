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Karatay'dan şok açıklama: Herkesin kullandığı ürün büyük tehlike saçıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, sıkça kullanılan bazı ürünlerin ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Karatay, özellikle günlük hayatta yaygın şekilde tercih edilen kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin içerdiği kimyasalların, uzun vadede kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabileceğini söyledi.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 18:24 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 18:24
Karatay’dan şok açıklama: Herkesin kullandığı ürün büyük tehlike saçıyor

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Prof. Dr. Canan Karatay Temmuz 2024'te yaptığı bir açıklamada yaygın olarak kullanılan güneş kremleri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Karatay, özellikle yüksek koruma faktörlü kremlerin içerdiği kimyasalların zararlı olduğunu ve bu ürünlerin DNA'ya zarar vererek kanser riskini artırdığını belirtti. İşte detaylar...

Güneş Kremleri D Vitamini Alımını Engelliyor

Güneşten korunmak için sıklıkla tercih edilen güneş kremleri, bazı uzmanlar tarafından gerekli görülse de Canan Karatay bu kremlerin vücudun sağlığına zarar verdiğine dikkat çekti. Karatay, "Yüksek korumalı güneş kremleri, vücutta D vitamini üretimini engelleyerek bağışıklık sistemine olumsuz etki ediyor" dedi.

Karatay: "Güneş Hayattır, Korumalara Gerek Yok!"

Karatay, güneşin doğrudan temasının sağlık için hayati öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ultraviyole B ışınları ciltte kolesterol mevcutsa D vitamini üretir. Üretilen D vitamini, karaciğer ve böbreklerde aktive olarak vücuda fayda sağlar. D vitamini, sadece güneş ışığıyla sağlanabilir ve yaşam için kritik bir öneme sahiptir. Hiçbir koruyucu krem kullanmadan güneş ışığını doğrudan almak gerekir."

Karatay’dan şok açıklama: Herkesin kullandığı ürün büyük tehlike saçıyor

"Kimyasallar DNA'ya Zarar Veriyor"

Karatay, güneş kremlerinin içerdiği kimyasal maddelerin hücrelerin DNA'sına zarar verdiğini ve bu durumun kansere yol açabileceğini vurguladı. "Koruyucu kremler, aslında sağlığımızı korumak yerine, hem D vitamini üretimini engelliyor hem de zararlı kimyasallarla vücudu zehirliyor" açıklamasında bulundu.

Kolesterol Seviyesi ve D Vitamini İlişkisi

Prof. Dr. Karatay, kolesterolün D vitamini üretimi için zorunlu olduğunu belirterek kolesterol düşürücü ilaçların da dolaylı yoldan sağlığa zarar verdiğini ifade etti:

"Kolesterol ilaçları kandaki kolesterolü düşürdüğü için ciltte D vitamini üretilemez hale gelir. Vücutta kolesterol olmadan D vitamini elde etmek mümkün değildir. Bu nedenle sağlıklı kolesterol seviyelerine ve güneşe ihtiyaç var."

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