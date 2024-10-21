Karatay’dan şok açıklama: Herkesin kullandığı ürün büyük tehlike saçıyor

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Prof. Dr. Canan Karatay Temmuz 2024'te yaptığı bir açıklamada yaygın olarak kullanılan güneş kremleri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Karatay, özellikle yüksek koruma faktörlü kremlerin içerdiği kimyasalların zararlı olduğunu ve bu ürünlerin DNA'ya zarar vererek kanser riskini artırdığını belirtti. İşte detaylar...

Güneş Kremleri D Vitamini Alımını Engelliyor Güneşten korunmak için sıklıkla tercih edilen güneş kremleri, bazı uzmanlar tarafından gerekli görülse de Canan Karatay bu kremlerin vücudun sağlığına zarar verdiğine dikkat çekti. Karatay, "Yüksek korumalı güneş kremleri, vücutta D vitamini üretimini engelleyerek bağışıklık sistemine olumsuz etki ediyor" dedi.