Karatay’dan şok açıklama: Herkesin kullandığı ürün büyük tehlike saçıyor

Prof. Dr. Canan Karatay Temmuz 2024'te yaptığı bir açıklamada yaygın olarak kullanılan güneş kremleri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Karatay, özellikle yüksek koruma faktörlü kremlerin içerdiği kimyasalların zararlı olduğunu ve bu ürünlerin DNA'ya zarar vererek kanser riskini artırdığını belirtti. İşte detaylar...
Güneş Kremleri D Vitamini Alımını Engelliyor
Güneşten korunmak için sıklıkla tercih edilen güneş kremleri, bazı uzmanlar tarafından gerekli görülse de Canan Karatay bu kremlerin vücudun sağlığına zarar verdiğine dikkat çekti. Karatay, "Yüksek korumalı güneş kremleri, vücutta D vitamini üretimini engelleyerek bağışıklık sistemine olumsuz etki ediyor" dedi.
Karatay: "Güneş Hayattır, Korumalara Gerek Yok!"
Karatay, güneşin doğrudan temasının sağlık için hayati öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ultraviyole B ışınları ciltte kolesterol mevcutsa D vitamini üretir. Üretilen D vitamini, karaciğer ve böbreklerde aktive olarak vücuda fayda sağlar. D vitamini, sadece güneş ışığıyla sağlanabilir ve yaşam için kritik bir öneme sahiptir. Hiçbir koruyucu krem kullanmadan güneş ışığını doğrudan almak gerekir."