Apandisit patlaması neden olur? Apandisit patlaması belirtileri

Apandis, ince bağırsak (çekum) ve kalın bağırsak (kolon) arasında bulunan küçük, parmak şeklinde bir bağırsak dokusu kesesidir. Latince'de "bağlı bir şey" anlamındaki "appendix" kelimesiyle beraber 1800'lü yıllarda tıp literatüründe kullanılmaya başlanmıştır. Peki apandisit patlaması neden olur, belirtileri nelerdir? İşte önemli detaylar...

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Apandisit patlaması neden olur?

Apandisit, karnın sağ alt kısmında kalın bağırsağın bir kısmına bağlı bir konumda bulunur. Apandisite neden olan apendiks, kalın bağırsağın sağ alt ucundan çıkıntı yapan, parmak büyüklüğünde küçük bir kesedir. Kalın bağırsakta hareket eden dışkının apendiski tıkaması ya da virüs, bakteri veya parazitin apendiskte iltihaba neden olması olarak tanımlanabilir. İltihap apandisiti şişirir ve apandisit patlar. Bazen tümörler de apandisit tanısına neden olabilir.