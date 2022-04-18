Hareketsizlik bel fıtığını tetikliyor! Yatarak TV izleme, bilgisayar ve telefon kullanımı riski artırıyor





ELDE UYUŞMA, AĞRI...

Şikayetler genellikle sabah uyanınca daha fazla hissediliyor ve çoğu zaman uykudan uyandıracak şiddette oluyor. İnsan boynunda yedi adet omur bulunuyor. Her bir omurun birbiri ile arasında disk adını verdiğimiz yastıkçık görevi gören kıkırdaklar yer alıyor. Bu kıkırdak yapının yırtılarak, omurga içinde seyreden omurilik veya kola gelen sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıkan duruma boyun fıtığı deniyor. Boyun fıtığının nedenleri arasında, ani ve güçlü boyun hareketleri, ağır kaldırmak, ani ters dönüşler, baş öne eğik olarak uzun süreli çalışmak, masa başında uzun saatler çalışma gibi durumlar yer alıyor. Bu hastalık sabit pozisyonda, masa başında ve bilgisayar başında çalışanlarda daha sık görülüyor. Tedavi hastalığın şiddetine göre uygulanıyor. İlerlemiş kas gücü kaybı, his ve refleks kaybı, aşırı uyuşma ataklarında, ilaç ve fizik tedaviye rağmen şikayetlerin devam ettiği hastalarda cerrahi tedavi uygulanıyor. Boyun fıtığından korunmak için hareketli bir yaşam tarzını tercih etmek gerekiyor.