Hareketsizlik bel fıtığını tetikliyor! Yatarak TV izleme, bilgisayar ve telefon kullanımı riski artırıyor

Toplumda hemen herkes, bel ve boyun ağrısından yakınıyor. Bu durum, akıllara hemen 'fıtık' rahatsızlığını getiriyor. Özellikle COVİD-19 salgını nedeniyle değişen yaşam tarzı ve hareketsizlik, fıtık şikayetlerini artırıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, bel ve boyun fıtığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
ELDE UYUŞMA, AĞRI...
Şikayetler genellikle sabah uyanınca daha fazla hissediliyor ve çoğu zaman uykudan uyandıracak şiddette oluyor. İnsan boynunda yedi adet omur bulunuyor. Her bir omurun birbiri ile arasında disk adını verdiğimiz yastıkçık görevi gören kıkırdaklar yer alıyor. Bu kıkırdak yapının yırtılarak, omurga içinde seyreden omurilik veya kola gelen sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıkan duruma boyun fıtığı deniyor. Boyun fıtığının nedenleri arasında, ani ve güçlü boyun hareketleri, ağır kaldırmak, ani ters dönüşler, baş öne eğik olarak uzun süreli çalışmak, masa başında uzun saatler çalışma gibi durumlar yer alıyor. Bu hastalık sabit pozisyonda, masa başında ve bilgisayar başında çalışanlarda daha sık görülüyor. Tedavi hastalığın şiddetine göre uygulanıyor. İlerlemiş kas gücü kaybı, his ve refleks kaybı, aşırı uyuşma ataklarında, ilaç ve fizik tedaviye rağmen şikayetlerin devam ettiği hastalarda cerrahi tedavi uygulanıyor. Boyun fıtığından korunmak için hareketli bir yaşam tarzını tercih etmek gerekiyor.
ÇARE AMELİYAT MI?
Bel fıtığı da dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Hastalık ilerleyince bacağa giden sinirleri sıkıştırıyor ve bacak ağrısı görülüyor. İlaç ve istirahat tedavisine rağmen şikayetleri devam eden hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon öneriliyor. Hastalarda idrar-gaita tutamama ve ilerleyen kuvvet kaybının olması durumunda ise ameliyat uygulanıyor. Bunların dışında kalan hastalarda yapılan tüm diğer tedavi yöntemleri denenmesine rağmen bacak ağrısı geçmiyorsa ve bu bacak ağrısı kişinin günlük hayatını etkileyecek düzeyde ise yine cerrahi tedavi düşünülüyor.