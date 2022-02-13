Halk arasında sara olarak bilinen epilepsi hastalığında erken müdahale ve düzenli takiple nöbetlerin önüne geçilebilir





AİLE GÖZLEMİ ÇOK ÖNEMLİ

Anne ve babanın gözlemleri, teşhis için önemli rol oynuyor. Çocuğun arada bir ağzını şapırdatması, kol ve bacaklarında ani sıçramalar- irkilmeler olması, burnuna kimsenin duymadığı kötü koku gelmesi veya çocuğun arada bir gözünün dalması, bir yere birkaç saniye boş boş bakması gibi durumlar gözlenmesi durumunda ailelerin bir nöroloji hekimine başvurmaları hayati önem taşır. Epilepsi nöbetlerini tetikleyen pek çok farklı etken olabilir. Doğum travmaları, kafa travmaları, zor doğum öyküsü, beyin damarlarında görülen anormallikler, yüksek ateşli hastalıklar, kan şekerinin aşırı düşmesi, kafa içi tümörleri ve beyin iltihapları olan kişiler nöbet geçirmeye yatkınlık gösterir. Ayrıca genetik faktörleri de göz ardı etmemek gerekir.

Anne ve babanın gözlemleri, teşhis için önemli rol oynuyor. Çocuğun arada bir ağzını şapırdatması, kol ve bacaklarında ani sıçramalar- irkilmeler olması, burnuna kimsenin duymadığı kötü koku gelmesi veya çocuğun arada bir gözünün dalması, bir yere birkaç saniye boş boş bakması gibi durumlar gözlenmesi durumunda ailelerin bir nöroloji hekimine başvurmaları hayati önem taşır. Epilepsi nöbetlerini tetikleyen pek çok farklı etken olabilir. Doğum travmaları, kafa travmaları, zor doğum öyküsü, beyin damarlarında görülen anormallikler, yüksek ateşli hastalıklar, kan şekerinin aşırı düşmesi, kafa içi tümörleri ve beyin iltihapları olan kişiler nöbet geçirmeye yatkınlık gösterir. Ayrıca genetik faktörleri de göz ardı etmemek gerekir.