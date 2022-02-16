Uzaktan Sağlık Hizmeti başladı mı, hangi illerde yapılıyor? Uzaktan Sağlık Hizmeti nedir, nasıl alınır?

"E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK MÜMKÜN OLACAK"

Uzaktan sağlık hizmetinin, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşlarının sunabileceğini belirten Koca, "Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!"dedi.

Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), faaliyet izni almış olan sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubunun, sağlık hizmeti talep eden kişiye veya diğer sağlık meslek mensubuna sunduğu sağlık hizmetidir.

Bu kapsamda, uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, hizmetin elverdiği ölçüde muayene edilebilecek. Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek ve kişiye tıbbi danışmanlık verilebilecek.

Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat haricinde işlenemeyecek ve aktarılamayacak.

Ayrıca Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almış sağlık tesislerince, ilgili mevzuatı çerçevesinde uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verilebilecek.