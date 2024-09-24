Haftada iki kez tüketen kışı hastalanmadan geçirecek! Anadolu’da yıllardır yapılıyor

🌿 SONBAHAR VE KIŞ İÇİN İDEAL SEBZELER

Sonbahar ve kış aylarında tüketilmesi gereken sebzeler arasında ıspanak, pırasa, kereviz, brokoli, lahana ve karnabahar gibi vitamin ve mineral deposu sebzeler bulunuyor. Bu besinler, vücudu hastalıklara karşı korurken aynı zamanda lif bakımından zengin yapısıyla sindirimi de destekliyor.

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