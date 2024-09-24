Haftada iki kez tüketen kışı hastalanmadan geçirecek! Anadolu’da yıllardır yapılıyor

🌿 SONBAHAR VE KIŞ İÇİN İDEAL SEBZELER
Sonbahar ve kış aylarında tüketilmesi gereken sebzeler arasında ıspanak, pırasa, kereviz, brokoli, lahana ve karnabahar gibi vitamin ve mineral deposu sebzeler bulunuyor. Bu besinler, vücudu hastalıklara karşı korurken aynı zamanda lif bakımından zengin yapısıyla sindirimi de destekliyor.
🍛 KURU BAKLAGİLLERİN GÜCÜ
Örnek, haftada iki kez kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya ve bezelye gibi baklagillerin tüketilmesinin kışı hastalanmadan geçirmenin en önemli yollarından biri olduğunu vurguladı. Bu baklagiller, yüksek lif ve protein içeriğiyle sağlıklı bir diyetin temelini oluşturuyor.
⚙️ SAĞLIKLI TENCERE SEÇİMİ
Tencere yemeklerinden en iyi faydayı sağlamak için kullanılan tencerenin malzemesi de büyük önem taşıyor. Paslanmaz çelik, dökme demir, granit ve seramik gibi malzemelerden üretilmiş tencereler en sağlıklı seçenekler arasında. Tuba Örnek, teflon ve alüminyum tencerelerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.
LEZZETLİ VE SAĞLIKLI KIŞ İÇİN İDEAL TENCERE YEMEĞİ TARİFİ
Bu tarif, protein kaynağı olan tavuk ve vitamin dolu sebzelerle hazırlanmış, oldukça lezzetli ve besleyici bir tencere yemeğidir. Güveçte pişirildiği için sağlıklı ve yoğun aromalarla dolu bir yemektir.
Güveç yemeği
🥘 MALZEMELER
🍗 500 gram kemiksiz tavuk göğsü
🍈 3 yemek kaşığı zeytinyağı
🧅 1 adet kuru soğan
🥕 1 adet havuç
🍆 1 adet patlıcan
🍽 1 adet kırmızı biber
🍅 2 adet domates
🧄 3 diş sarımsak
🥔 2 adet patates
🥄 1 çay kaşığı tuz
🌶️ 1 çay kaşığı karabiber
🌿 1 çay kaşığı kekik
🌶️ 1 çay kaşığı pul biber
🍃 1 defne yaprağı (isteğe bağlı)
💧 1 su bardağı sıcak su
🍳 YAPILIŞI
Tavuğu ve Sebzeleri Hazırlayın: 🍗 Tavuk göğsünü küp küp doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın, patlıcan, patates, havuç, kırmızı biber ve domatesleri küp küp doğrayın. 🥔🍆
Tavuğu Kavurun: Güveç ya da tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip ısıtın. 🫒 Tavukları ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış sarımsakları ekleyin. 🧄
Sebzeleri Ekleme: 🧅 Soğanları ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından havuç, patates, patlıcan ve kırmızı biberi ekleyin. 🍲 Sebzeler hafif yumuşayana kadar karıştırarak kavurun.
Baharatları Katın: Tuz, karabiber, kekik ve pul biberi ekleyin. 🌶️ Eğer kullanıyorsanız defne yaprağını ekleyin. 🍃
Domates ve Suyu Ekleyin: Doğranmış domatesleri ekleyin. 🍅 Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu dökün ve tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika, tavuk ve sebzeler tamamen pişene kadar pişirin. ⏳
Servis Yapın: Pişen güveci birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak servis yapın. 🍽️