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Haftada iki kez tüketen kışı hastalanmadan geçirecek! Anadolu'da yıllardır yapılıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek 2023 yılında bir gazeteye verdiği röportajda kışı hastalanmadan geçirmek için tüketilmesi gerekenleri açıkladı. Uzman isim son yıllarda ev yemeklerine olan ilginin azaldığını ve birçok kişinin hazır gıdalara yöneldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Özellikle kış aylarında sağlıklı kalmak isteyenler için Anadolu mutfağında yüzyıllardır süregelen tencere yemekleri öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 19:57 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 20:05
Haftada iki kez tüketen kışı hastalanmadan geçirecek! Anadolu’da yıllardır yapılıyor

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 4 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, son yıllarda hazır gıdalara yönelimin arttığını ve bu durumun sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Örnek, Anadolu mutfağında yüzyıllardır var olan tencere yemeklerinin ise sağlıklı bir yaşam için önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, özellikle kış aylarında haftada iki kez tüketilmesinin hastalıklardan korunmak için etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📉 EVDE PİŞİRİLEN TENCERE YEMEKLERİ ÇOK SAĞLIKLI

Örnek'e göre, Avrupa ve ABD'de yaygın olan hazır gıda tüketimi Türkiye'de de artış gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Tuba Örnek, "Evde pişirilen tencere yemekleri, hazır yemeklere göre çok daha sağlıklı ve obezite riskini de azaltıyor" diyor.

🥘 OBEZİTE RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Tencere yemekleri, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı olarak kabul ediliyor. Özellikle bitkisel yağlarla yapılan ve katkı maddesi içermeyen yemeklerin sağlık üzerindeki faydaları saymakla bitmiyor. Örnek, "Bu yemekler, çocukların daha az yağlı beslenmelerine yardımcı oluyor ve bu sayede obezite riski de düşüyor" diye ekliyor.

🌿 SONBAHAR VE KIŞ İÇİN İDEAL SEBZELER

Sonbahar ve kış aylarında tüketilmesi gereken sebzeler arasında ıspanak, pırasa, kereviz, brokoli, lahana ve karnabahar gibi vitamin ve mineral deposu sebzeler bulunuyor. Bu besinler, vücudu hastalıklara karşı korurken aynı zamanda lif bakımından zengin yapısıyla sindirimi de destekliyor.

🍛 KURU BAKLAGİLLERİN GÜCÜ

Örnek, haftada iki kez kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya ve bezelye gibi baklagillerin tüketilmesinin kışı hastalanmadan geçirmenin en önemli yollarından biri olduğunu vurguladı. Bu baklagiller, yüksek lif ve protein içeriğiyle sağlıklı bir diyetin temelini oluşturuyor.

⚙️ SAĞLIKLI TENCERE SEÇİMİ

Tencere yemeklerinden en iyi faydayı sağlamak için kullanılan tencerenin malzemesi de büyük önem taşıyor. Paslanmaz çelik, dökme demir, granit ve seramik gibi malzemelerden üretilmiş tencereler en sağlıklı seçenekler arasında. Tuba Örnek, teflon ve alüminyum tencerelerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

LEZZETLİ VE SAĞLIKLI KIŞ İÇİN İDEAL TENCERE YEMEĞİ TARİFİ

Bu tarif, protein kaynağı olan tavuk ve vitamin dolu sebzelerle hazırlanmış, oldukça lezzetli ve besleyici bir tencere yemeğidir. Güveçte pişirildiği için sağlıklı ve yoğun aromalarla dolu bir yemektir.

Güveç yemeğiGüveç yemeği

🥘 MALZEMELER

🍗 500 gram kemiksiz tavuk göğsü

🍈 3 yemek kaşığı zeytinyağı

🧅 1 adet kuru soğan

🥕 1 adet havuç

🍆 1 adet patlıcan

🍽 1 adet kırmızı biber

🍅 2 adet domates

🧄 3 diş sarımsak

🥔 2 adet patates

🥄 1 çay kaşığı tuz

🌶️ 1 çay kaşığı karabiber

🌿 1 çay kaşığı kekik

🌶️ 1 çay kaşığı pul biber

🍃 1 defne yaprağı (isteğe bağlı)

💧 1 su bardağı sıcak su

🍳 YAPILIŞI

Tavuğu ve Sebzeleri Hazırlayın: 🍗 Tavuk göğsünü küp küp doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın, patlıcan, patates, havuç, kırmızı biber ve domatesleri küp küp doğrayın. 🥔🍆

Tavuğu Kavurun: Güveç ya da tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip ısıtın. 🫒 Tavukları ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış sarımsakları ekleyin. 🧄

Sebzeleri Ekleme: 🧅 Soğanları ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından havuç, patates, patlıcan ve kırmızı biberi ekleyin. 🍲 Sebzeler hafif yumuşayana kadar karıştırarak kavurun.

Baharatları Katın: Tuz, karabiber, kekik ve pul biberi ekleyin. 🌶️ Eğer kullanıyorsanız defne yaprağını ekleyin. 🍃

Domates ve Suyu Ekleyin: Doğranmış domatesleri ekleyin. 🍅 Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu dökün ve tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika, tavuk ve sebzeler tamamen pişene kadar pişirin. ⏳

Servis Yapın: Pişen güveci birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak servis yapın. 🍽️

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