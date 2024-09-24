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Sağlıklı olmaya çalışmak daha çok hasta ediyor! Uzmanlar ortaya çıkardı

Sağlıklı olmak için üzerimize yüklenen aşırı baskı, bizi aslında daha sağlıksız yapıyor olabilir. Dünya çapında 15.000'den fazla kişinin katıldığı bir ankete göre, katılımcıların neredeyse üçte ikisi, toplumun sağlıklı görünme beklentilerinin altında ezildiklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 22:20 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 22:20
Sağlıklı olmaya çalışmak daha çok hasta ediyor! Uzmanlar ortaya çıkardı

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Yeni bir rapora göre, sağlıklı olmak için kendimize çok fazla baskı yapmak aslında sağlığımıza zarar verebilir. Dünya genelinde 15.000'den fazla yetişkinin katıldığı bir ankette, katılımcıların neredeyse üçte ikisi, sağlıklı görünme konusunda "ezici bir toplumsal beklenti" hissettiklerini belirtti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🤯 Uzmanlar, bu baskının tükenmişliğe yol açtığını ve insanların hayatlarındaki eksikliklere odaklanmasına neden olduğunu söylüyor. Özellikle 20'li yaşlarındaki gençlerin, 60 yaş üzerindeki bireylere göre fiziksel, zihinsel ve sosyal baskıyı iki kat daha fazla hissettikleri ortaya çıktı.

📊 Ankette, katılımcıların %53'ü sağlıklı olmanın en iyi yoluna dair çok fazla çelişkili bilgi olduğunu düşünüyor. Ayrıca, katılımcıların %89'u geçen yıla göre sağlıklarını iyileştirmek için daha fazla adım attıklarını belirtti.

🌿 Rapor, bu döngüyü kırmak için sosyal medyaya ara vermeyi, meditasyon yapmayı, gün boyu hareket etmeyi ve doğada zaman geçirmeyi öneriyor.

Grup fitness derslerine katılan kişilerin %15, meditasyon yapanların %9 ve iş ve özel hayatlarında sınırlar koyanların %13 daha yüksek bir iyilik hali bildirdikleri tespit edildi.

Dr. Murali Doraiswamy, Lululemon Ruh Sağlığı Küresel Danışma Kurulu üyesi olarak bu açıklamayı 2024 Global Wellbeing Raporu kapsamında yapmıştır.

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