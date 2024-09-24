Sağlıklı olmaya çalışmak daha çok hasta ediyor! Uzmanlar ortaya çıkardı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yeni bir rapora göre, sağlıklı olmak için kendimize çok fazla baskı yapmak aslında sağlığımıza zarar verebilir. Dünya genelinde 15.000'den fazla yetişkinin katıldığı bir ankette, katılımcıların neredeyse üçte ikisi, sağlıklı görünme konusunda "ezici bir toplumsal beklenti" hissettiklerini belirtti.

Fotoğraflar: AA 🤯 Uzmanlar, bu baskının tükenmişliğe yol açtığını ve insanların hayatlarındaki eksikliklere odaklanmasına neden olduğunu söylüyor. Özellikle 20'li yaşlarındaki gençlerin, 60 yaş üzerindeki bireylere göre fiziksel, zihinsel ve sosyal baskıyı iki kat daha fazla hissettikleri ortaya çıktı.