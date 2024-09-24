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Atom serum nedir? Yan etkileri neler? Tehlikeleri nedir?

Metin Arolat’ın ani ölümü sanat camiasını derinden sarstı! Sanatçı ile bağdaştırılan evde uygulanan serum tedavilerinin riskleri de yeniden gündem konusu haline geldi. Arolat’ın hayatını kaybettiği gün evinde bir serum uygulaması yaptırdığı iddiaları konuşuluyor. Sosyal medyada "mucize" olarak pazarlanan bu serumların ne kadar tehlikeli olabileceğinin altı bir kez daha çizildi. Uzmanlar, bu tip tedavilerin ev ortamında uygulanmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığını ve ölümle sonuçlanabileceğini ifade ediyor...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 16:40 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 16:58
Atom serum nedir? Yan etkileri neler? Tehlikeleri nedir?

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Sanat dünyası, Metin Arolat'ın ani vefatıyla yasta. Başarılı sanatçının ölümüne ilişkin gündeme gelen iddialar ise büyük bir tartışmayı yeniden alevlendirdi denebilir. Arolat'ın vefat ettiği gün evde bir serum tedavisi aldığı öne sürülüyor. Son dönemde sosyal medyada "mucize" olarak nitelendirilen ve evde uygulanabilen bu serumların, hayati riskler taşıdığına dair uyarılar uzmanlar tarafından tekrar gündeme taşındı. Ev ortamında yapılan bu tür müdahalelerin tehlikeli olabileceği ve ölümle sonuçlanabileceği noktasında yetkililer dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Peki atom serum nedir? Yan etkileri neler? Detayları sizin için derledik...

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

"Mucize Serum" vaadi risk teşkil ediyor

Özellikle pandemi döneminde popüler hale gelen evde serum uygulamaları son dönemin gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda. Evde serum, vitamin kokteylleri ve enerji serumları gibi isimlerle pazarlanan bu ürünler son günlerde hızla yayıldı. Üstelik çarpıcı vaatler ve sosyal medya reklamlarıyla bu uygulamalar süslenerek cazip hale getiriliyor.

Çoğunlukla enerji artırma, bağışıklık güçlendirme ve hızlı iyileşme vaatleriyle pazarlanan bu serumlar, damar yoluyla uygulanan çeşitli vitamin, mineral ve amino asit karışımlarından oluşmakta. Ancak tıbbi anlamda "atom serum" olarak adlandırılan spesifik bir ürün olmadığını belirtelim. Bu terim daha çok pazarlama amacıyla kullanılan bir isim!

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Acil tıp uzmanları uyarıyor!

Öte yandan acil tıp uzmanları, bu uygulamaların uzman takibi olmadan yapılmasının tehlikeli olabileceğinin altını çiziyor. NTV'ye konuşan Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, evde yapılan serum uygulamalarının alerjik reaksiyonlara ve hatta ölümcül anaflaksiye yol açabileceğine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Damar yoluyla uygulanan ilaçların ve serumların hastane ortamında ya da en azından hekim gözetiminde yapılması şart. Serumlarla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara anında müdahale etmek gerekir. Ev ortamında bunu sağlamak mümkün değil, bu nedenle çok riskli."

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Sosyal medya ve çarpıcı reklamlar talep yaratıyor

"Sihirli serum" ya da "Atom serum" olarak tanıtılan bu ürünler, özellikle sosyal medya fenomenleri tarafından hızla yayılıyor ve reklamı yapılıyor. İndirimli kampanyalarla çekici hale getirilen bu serumların kim tarafından uygulandığı ve içeriklerinin ne olduğu ise büyük bir soru işareti! Sosyal medyada ürünün tanıtımını ve satışını yapan birçok kişinin fiziksel bir adresinin bile olmadığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini vurguluyor.

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"Bir günde iyileştiren serum" mümkün mü?

Piyasadaki birçok serum reklamı, hastalıkları bir günde iyileştireceğine ya da bağışıklığı hızla güçlendireceğine dair iddialar sunuyor. Ancak uzmanlar, bu tür vaatlerin gerçeği yansıtmadığını açıkça belirtiyor. Prof. Dr. Doğan, bu tür iddiaları "şarlatanlık" olarak isimlendiriyor.

"Tıpta bir hastalığı bir günde iyileştirecek bir formül yok. Eğer böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız, bu büyük olasılıkla yanıltıcı bir uygulamadır. İnsanların sağlığı bu tür tehlikeli yöntemlerle riske atılmamalı."

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Tehlikeli bir trend: Atom serum uygulaması

Evde yapılan serum uygulamaları ne yazık ki düşünüldüğü kadar basit ya da mucizevi bir işlem değil. Steril ortamda ya da uzman gözetiminde yapılması gereken bu tedavi yöntemleri, bilinçsizce uygulandığında geri dönüşü olmayan sonuçlar yaratabiliyor. Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın ölümü, bu tür uygulamaları tekrar gündeme taşıdı ve toplumda büyük bir endişe oluşturdu.

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Mucize serum fikri riskleri beraberinde getiriyor

Uzmanlar, özellikle sosyal medya üzerinden pazarlanan ve sunulan "mucize serum" gibi iddialara karşı halkı uyarıyor ve bu tür tedavi yöntemlerinden kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Sağlık her şeyden önemli, bu nedenle bu ve benzeri riskli uygulamalardan uzak durmak hayati önem arz ediyor.

Metin Arolatın ardından yeniden gündemde! Vitamin kokteyli ATOM serumlar ve şok diyetler ölüme davetiye çıkarıyor!Metin Arolatın ardından yeniden gündemde! Vitamin kokteyli ATOM serumlar ve şok diyetler ölüme davetiye çıkarıyor!
Metin Arolat'ın ardından yeniden gündemde! Vitamin kokteyli (ATOM) serumlar ve şok diyetler ölüme davetiye çıkarıyor!

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