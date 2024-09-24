Atom serum nedir? Yan etkileri neler? Tehlikeleri nedir?

Sanat dünyası, Metin Arolat 'ın ani vefatıyla yasta. Başarılı sanatçının ölümüne ilişkin gündeme gelen iddialar ise büyük bir tartışmayı yeniden alevlendirdi denebilir. Arolat'ın vefat ettiği gün evde bir serum tedavisi aldığı öne sürülüyor. Son dönemde sosyal medyada "mucize" olarak nitelendirilen ve evde uygulanabilen bu serumların, hayati riskler taşıdığına dair uyarılar uzmanlar tarafından tekrar gündeme taşındı. Ev ortamında yapılan bu tür müdahalelerin tehlikeli olabileceği ve ölümle sonuçlanabileceği noktasında yetkililer dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Peki atom serum nedir? Yan etkileri neler? Detayları sizin için derledik...

Anadolu Ajansı

"Mucize Serum" vaadi risk teşkil ediyor

Özellikle pandemi döneminde popüler hale gelen evde serum uygulamaları son dönemin gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda. Evde serum, vitamin kokteylleri ve enerji serumları gibi isimlerle pazarlanan bu ürünler son günlerde hızla yayıldı. Üstelik çarpıcı vaatler ve sosyal medya reklamlarıyla bu uygulamalar süslenerek cazip hale getiriliyor.

Çoğunlukla enerji artırma, bağışıklık güçlendirme ve hızlı iyileşme vaatleriyle pazarlanan bu serumlar, damar yoluyla uygulanan çeşitli vitamin, mineral ve amino asit karışımlarından oluşmakta. Ancak tıbbi anlamda "atom serum" olarak adlandırılan spesifik bir ürün olmadığını belirtelim. Bu terim daha çok pazarlama amacıyla kullanılan bir isim!