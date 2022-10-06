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    Gündelik yaşamı olumsuz etkileyen migrenin sonunu düzenli uyku getiriyor

    Migren atakları, mevsim geçişlerinde daha çok görülüyor. Uzmanlar, “Düzenli uyuyun, öğün atlamayın ve stresten uzak durun” önerisinde bulunuyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Düzenli uyku migrenin sonu

    Genellikle ense, şakak veya göz çevresinde başlayan migren ağrıları, çoğunluğu kadın olmak üzere yaklaşık 1 milyar insanı etkiliyor. Kış ve yaz aylarına geçiş dönemlerinde migren ataklarında artış oluyor. Prof. Dr. Derya Uludüz, hava durumu değişikliğinin migren hastalarının yüzde 50'sinde atakları tetikleyebildiğini söylüyor. Hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:



    SOĞUK HAVALARA HASSASLAR
    Beyninizde bulunan bazı hormon seviyelerinde dengesizlikler, tükettiğiniz yiyecekler veya genlerinizdeki yatkınlık bile migreniniz için bir atak tetikleyicisi olabilir. Her migren hastası hava değişikliklerine aynı tepkiyi vermiyor. Kimi kapalı, karanlık ve soğuk havalardan hoşlanırken, bir başkası için bu hava durumu, stres sebebi olabiliyor. Sıcak hava bazı migren hastaları için bir tetikleyici olurken bazı hastalara etki etmiyor ama havanın bir anda soğuması atak başlamasına sebep olabiliyor.



    AĞRI GÜNLÜĞÜ TUTUN
    Hava değişiklikleri sizin için ağrınızı tetikleyici bir etken ise hava durumunu kontrol ederek hareket etmek kendinizi korumanızı sağlar. Günün belirli saatlerinde başınız ağrıyorsa bir ağrı günlüğü tutmak, dönüp baktığınızda ne yaptığınızda atak geçirdiğinizi anlamak, böylelikle tetikleyicilerinizi anlamanız için çok doğru bir yöntem olacaktır.



        BOLCA SU İÇİN
        Hava değişimi olan günlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya özen gösterin. Çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka koruyucu kıyafetleri tercih edin. Bu dönemde bolca su içmeye de özen gösterin. Sıcak dönemlerde susuzluk, ağrı ataklarınızı artıracaktır. Düzenli ve yeterli uyku, öğün atlamamak, düzenli egzersiz, olabildiğince stresli ortamlardan uzak durmak, hava ve mevsim değişimlerine gerekli önlemleri alma tedavinin temelidir.

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        Haberler Sağlık Gündelik yaşamı olumsuz etkileyen migrenin sonunu düzenli uyku getiriyor
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