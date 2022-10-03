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    • Sağlık
    • 03.10.2022 12:38
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    • 03.10.2022 12:46
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    SON DAKİKA: Svante Paabo kimdir? 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı

    Son dakika haberleri... 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı. Svante Pääbo (d. 1955), Evrimsel Genetik alanında uzmanlaşmış İsveçli biyolog. 1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu . 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

    AA
    2022 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

    2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı.

    SVANTE PAABO KİMDİR?
    Svante Pääbo (d. 1955), Evrimsel Genetik alanında uzmanlaşmış İsveçli biyolog. 1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu . 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

    Ağustos 2002'de Pääbo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

    Pääbo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Pääbo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alındı.

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    Haberler Sağlık SON DAKİKA: Svante Paabo kimdir? 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı
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