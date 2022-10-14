YAŞATEM 1 Ocak'ta başlıyor! Artık tek bir yaşlı bile yalnız kalmayacak: Eve hemşire hastanede özel refakat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada sona gelindi. TBMM Yaşlılar Araştırma Komisyonu üyelerine de anlatılan ve 1 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya başlayacak YAŞATEM projesinin detayları şöyle:
HASTANELERDE ÖZEL BİRİM
YAŞATEM, kapsamında hastanelerin bünyesinde yaşlı tedavi ve izleme merkezleri kurulacak. Buralarda sosyal hizmet uzmanı, aile hekimi, özel yetiştirilmiş hemşireler, hasta yaşlıyı transfer edecek ya da hastane içerisinde gezdirecek bir personel yer alacak.
Yaşlıların, hastanelerdeki tüm işlemlerini bu birimler yürütecek. Hareket edemeyen ya da zor hareket eden yaşlılara hastane içinde özel refakatçiler eşlik edecek. Tekerlekli sandalye ya da benzer araçlar ile hastane içinde tüm işlemler bu kişiler tarafından yapılacak.