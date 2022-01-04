Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Grip şikayetleri Covid'i geçti! Uzmanlar rehavetin artışı getirdiğini söylüyor

    Grip'de revahet ölüme götürüyor, aşıyı ihmat etmeyin! Grip şikayetiyle acil servise başvuranlar, Covid’i geçti. Uzmanlar, artışa rehavetin yol açtığını belirtiyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyleri...

    Grip rehavetle artıyor

    Geçen yıl az görülen grip vakaları, bu yıl arttı. Grip şikayetiyle hastanenin acil servislerine başvuranlar, Coronavirüs vakalarını geçti. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, bu artışı yaşanan rehavete bağlıyor. Dökmetaş, "Özellikle Coronavirüste olan ateş, baş ağrısı, kas eklem ağrıları bunda da var. Gribe halk arasında paçavra hastalığı derler. Kollar, eklemler ve kaslar ağrır. Hasta ayağa kalkamaz, iştahsızlık vardır. Şiddetli baş ağrıları vardır. Üşüme titremeyle birlikte ateş 40- 41 dereceye kadar çıkabilir" diyor. Uyarılarda bulunuyor:



    ÖLÜME BİLE GÖTÜREBİLİR
    Grip, tedbir alınmazsa ciddi seyredebilir. Ve ölümlere bile sebep olabilir. Vücut direnci düşük, kronik hastalığı olanlar gerekirse bu dönemde hastaneye yatırılarak tedavi altına alınır. Gribe yönelik antiviral ilaçlar verilir. Gripte antibiyotiğin yeri yoktur. Çünkü antibiyotik bakteriyel enfeksiyonlarda verilir. Üzerine bakteride binmişse, sekonder bakteriyel zatürreler olabilir. Akciğerler tutulabilir. Korunmak için aşınızı ihmal etmeyin.



    'CEB'İMİZDEKI BÜYÜK TEHLİKE
    Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha çok bakteri olduğunu söylüyor. Her gün defalarca telefona dokunup başka yerlere dokunulduğunu, dolayısıyla çok sayıda mikrobun telefonlara bulaştırıldığını belirten Yorulmaz, "Sonra o telefonu kulağımıza götürüyoruz. Yüzümüze bulaştırmış oluyoruz. En sık kullandığımız araçlardan birisi olan cep telefonuyla vücudumuza mikrop almış oluyoruz" diyor. Ellerdeki mikropların doğru yıkamayla birlikte yol olacağını anlatıyor.



        TURP GİBİ SAĞLIK
        Salataları lezzetlendiren turp, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini içeriği ile kan akışını hızlandırıyor. Afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlık yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
        Tansiyonu düşürür.
        Kolesterolü düzenler.
        Bağırsakları temizler.
        Gut hastalığına karşı korur.
        Kanser riskini düşürür.
        Kalp sağlığını korur.
        Bağışıklığı güçlendirir.
        Astım hastalarına iyi gelir.
        Cildi güzelleştirir.
        Hücreleri yeniler.
        Göz sağlığını korur.



        EV TURŞUSU KANSERDEN KORUR
        Modern çağın getirdiği hastalıklardan olan kanser, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Bu hastalıktan korunmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, önerilerini sıralıyor: Bol yeşil salatalar tüketilin. t Günde 2,5 litre su için. Yiyecekleri yavaş yiyin ve uzun uzun çiğneyin. Tuz miktarını azaltın. Yeşil mercimek çorbası için. Zeytinyağı tüketin. Ev yapımı turşu ve sirke için.



        AKCİĞERE BROKOLİ KARACİĞERE ENGİNAR
        SağlıklI bir vücut, her besin grubundan yiyecekler tüketerek mümkün oluyor. Diyetisyen Betül Yurdakul, "Karaciğere iyi gelen besinler sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefildir. Akciğere iyi gelen besinleri ise brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, tere ve sarımsaktır" diyor.



            DEPRESYONA KARŞI SICAK ÇİKOLATA
            Sıcak çikolata, sadece içinizi ısıtmakla kalmaz. Bağışıklık sistemini destekler. Anti-depresana iyi gelir. Kanseri tedavi etmek için kullanılır. Kilo vermeye yardımcıdır. Diş çürümesini engeller.



            DİYABETE ÇAKŞIR OTU
            Sarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Demans ve Alzheimer'dan korur. Kan şekerini düşürür.



            KATARAKTA ÇARE YUMURTA
            Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta, tok tutar. Kötü kolesterolü düşürür. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltır. Başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            KAD-SİS Bursa’da!
            Haberler Sağlık Grip şikayetleri Covid'i geçti! Uzmanlar rehavetin artışı getirdiğini söylüyor
                SON DAKİKA