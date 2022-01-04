Grip şikayetleri Covid'i geçti! Uzmanlar rehavetin artışı getirdiğini söylüyor





'CEB'İMİZDEKI BÜYÜK TEHLİKE

Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha çok bakteri olduğunu söylüyor. Her gün defalarca telefona dokunup başka yerlere dokunulduğunu, dolayısıyla çok sayıda mikrobun telefonlara bulaştırıldığını belirten Yorulmaz, "Sonra o telefonu kulağımıza götürüyoruz. Yüzümüze bulaştırmış oluyoruz. En sık kullandığımız araçlardan birisi olan cep telefonuyla vücudumuza mikrop almış oluyoruz" diyor. Ellerdeki mikropların doğru yıkamayla birlikte yol olacağını anlatıyor.