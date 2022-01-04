Grip şikayetleri Covid'i geçti! Uzmanlar rehavetin artışı getirdiğini söylüyor

Geçen yıl az görülen grip vakaları, bu yıl arttı. Grip şikayetiyle hastanenin acil servislerine başvuranlar, Coronavirüs vakalarını geçti. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, bu artışı yaşanan rehavete bağlıyor. Dökmetaş, "Özellikle Coronavirüste olan ateş, baş ağrısı, kas eklem ağrıları bunda da var. Gribe halk arasında paçavra hastalığı derler. Kollar, eklemler ve kaslar ağrır. Hasta ayağa kalkamaz, iştahsızlık vardır. Şiddetli baş ağrıları vardır. Üşüme titremeyle birlikte ateş 40- 41 dereceye kadar çıkabilir" diyor. Uyarılarda bulunuyor:
ÖLÜME BİLE GÖTÜREBİLİR
Grip, tedbir alınmazsa ciddi seyredebilir. Ve ölümlere bile sebep olabilir. Vücut direnci düşük, kronik hastalığı olanlar gerekirse bu dönemde hastaneye yatırılarak tedavi altına alınır. Gribe yönelik antiviral ilaçlar verilir. Gripte antibiyotiğin yeri yoktur. Çünkü antibiyotik bakteriyel enfeksiyonlarda verilir. Üzerine bakteride binmişse, sekonder bakteriyel zatürreler olabilir. Akciğerler tutulabilir. Korunmak için aşınızı ihmal etmeyin.
'CEB'İMİZDEKI BÜYÜK TEHLİKE
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha çok bakteri olduğunu söylüyor. Her gün defalarca telefona dokunup başka yerlere dokunulduğunu, dolayısıyla çok sayıda mikrobun telefonlara bulaştırıldığını belirten Yorulmaz, "Sonra o telefonu kulağımıza götürüyoruz. Yüzümüze bulaştırmış oluyoruz. En sık kullandığımız araçlardan birisi olan cep telefonuyla vücudumuza mikrop almış oluyoruz" diyor. Ellerdeki mikropların doğru yıkamayla birlikte yol olacağını anlatıyor.