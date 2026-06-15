Son dakika: Magazin dünyası şokta! Oyuncu Ece İrtem 35 yaşında kalbine yenik düştü

ECE İRTEM KİMDİR?

Oyuncu Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. İlk yıllardan itibaren spora ilgi duyarak lisanslı koşuculuk yapan İrtem, oyunculukla ilkokul döneminde kendi yazdığı skeçlerle tanıştı.

Eğitim hayatına müzik odağında devam ederek Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu. Üniversite eğitimi sürecinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç başta olmak üzere Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç ve Anna Chubuchenko gibi dünyaca ünlü sanatçılarla çalıştı.

Mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşen 1.72 boyundaki sanatçı, 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bu süreçte Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi usta isimlerden dersler alarak oyunculuk kariyerine adım attı.