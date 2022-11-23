Gribi kışkışlayın! İşte zinde kalmak ve hastalıklardan korunmak için beslenme tavsiyeleri

Kış aylarının gelmesiyle havalar soğuyor. Savunmasız kalan vücut, grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarına yeniliyor. Diyetisyen Sibel Mumcu, kış mevsimini zinde geçirmek ve hastalıklardan korunmak için önemli beslenme tavsiyelerinde bulunuyor:
KAHVALTIYI ATLAMAYIN: Kahvaltı yaparak güne başlamak kan şekerini düzenliyor.
SEBZE-MEYVE TÜKETİN: Portakal, kivi, nar, biber, lahana gibi vitamin deposu sebze ve meyveler, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.
SALATA YİYİN: Roka, maydanoz, dereotu, havuç, turp ve ıspanak gibi rengarenk sebzelerden oluşan bir salata, vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardımcı oluyor.
SU İÇİN: Zinde bir vücut için günde 2-2.5 litre su tüketilmesi gerekiyor.
BAHARATLARI UNUTMA: Zencefil, zerdeçal, pul biber, nane, kekik gibi baharatlar soğuk algınlığını önlüyor.
KISIRLIĞI ERKENDEN ÖNLEYİN!
Kısırlık sorunu, başlıca genetik, çevresel ve bilinmeyen faktörler olarak hem kadını hem de erkeği etkiliyor. Doç. Dr. İlay Gözükara, kısırlığın yüzde 37'sinin kadına ait, yüzde 8'inin erkeğe ait nedenlerden, yüzde 35'inin ise hem kadın hem de erkeğe ait nedenlerden kaynaklandığını söylüyor. Gözükara, "Yüzde 20'lik bir grupta ise nedensiz yani sebebi bilinmeyen kısırlık durumu mevcuttur. Tedavide geç kalmak anne-baba olma şansını azaltıyor. Elde edilecek sonuçlara göre en sık yöntemlerden biri olan tüp bebek tedavisinin gündeme geliyor" diyor.
HAFIZAYA YABAN MERSİNİ
Yaban mersini, kemik yapısının ve gücünün artmasına katkıda bulunur. Cilt hasarlarını önler. Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar.
PAZIYLA GÜÇLÜ KAL
Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır.
KEMİKLERE KIVIRCIK
Kıvırcık, vücuttaki metabolizma hızını arttırır. Diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Kalbi ve damar hastalıklarından korur.