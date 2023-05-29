Göz tansiyonu yaşla birlikte körlüğe yol açıyor!

DİYABET RİSKİNİ MEZURAYLA ÖLÇÜN

İngiliz bilim adamları, sağlıklı bireyin bel çevresinin genişliğiyle ilgili çalışma yaptı. Göbeğin neden olduğu riskler bir kez daha kanıtladı! Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), sağlıklı bireyin bel çevresinin boyunun yarısından az olması gerektiğini açıkladı.

Bel çevresinin fazla olmasının Tip-2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkları riskini arttığını vurguladı. Çalışmada yer alan Prof. Rachel Batterham, "Karındaki artan yağ, bir kişinin Tip-2 diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere yaşamı sınırlayan çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırır" ifadelerini kullandı.



SON TERECE FAYDALI

Nisan ayı, vitamin ve mineral deposu besinleri mutfağa getiriyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, bu ayın süper besinlerini sıralıyor:

-KUŞKONMAZ: Lifli içeriği sayesinde kolon kanserini önler. İçerdiği folik asit sayesinde hamile ve emziren anneler için faydalıdır.



-TERE: Antioksidan kapasitesi yüksektir. İdrar söktürücüdür. Hazmı kolaylaştırır.



-BİBERİYE: Bağışıklığı güçlendirir. Ağrıyı keser. İshale iyi gelir.



-ENGİNAR: Karaciğeri gücendirir.



-PAZI: Demir deposudur. Kanser ve kalp hastalıklardan korur.



-BAKLA: Parkinson hastalığının önlenmesinde yardımcı olur.



ROMATİZMAYA LİMON SIK!

C vitamini deposu limon, hazımsızlığı bitirir. Kabızlığı engeller. Bağırsakları temizler. Dişleri temizleyen limon, cildi sivilceden arındırır. Kilo vermeyi sağlar. Romatizma ağrılarını azaltır.



TANSİYONA KİVİ ETKİSİ

Sindirimi hızlandıran kivi, kalbi güçlendirir. Kan şekerinin dengeler. Diyabetten korur. Bağışıklığı güçlendirir. DNA hasarlarını gidererek kanserden korur. Tansiyonu dengeleyen bu mucize meyve, zayıflatır.