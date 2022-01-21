Görülme sıklığı 3 kat artan boğaz ağrısına karşı 10 önlem! Dr. Mahmut Ozan Fındık anlattı

Boğaz ağrısı, son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının en önemli belirtilerinden birini oluşturuyor. Boğaz ağrısının görülme sıklığında 3 kat artış olduğu belirtiliyor. Dr. Mahmut Ozan Fındık, kış aylarında sık görülen boğaz ağrısına karşı almamız gereken önlemleri anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:
KAPALI ORTAMLARDAN KAÇININ!
Kapalı ortamlarda yetersiz hava sirkülasyonu nedeniyle virüslerin havada asılı kalmasına neden oluyor. Kapalı ortamlarda fazla zaman geçirmeyin ve maskenizi asla çıkarmayın.
SİGARA, ALKOL VE KAFEİNE DİKKAT!
Sigara içmek veya sigara dumanına pasif olarak maruz kalmak boğazda tahriş yaparak ağrıya neden olabiliyor. Alkol ile kafein ise vücuttan su atılımına, bunun sonucunda da boğazın kuruyarak boğaz ağrısının artmasına neden olabiliyor.