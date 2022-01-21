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    Görülme sıklığı 3 kat artan boğaz ağrısına karşı 10 önlem! Dr. Mahmut Ozan Fındık anlattı

    Soğuk algınlığından gribe, faranjitten bademcik enfeksiyonuna kadar pek çok hastalık boğaz ağrısı yapabiliyor. Dr. Mahmut Ozan Fındık, boğaz ağrısına karşı almamız gereken 10 önlemi anlatıyor.

    Boğaz ağrısını ’on’la önleyin

    Boğaz ağrısı, son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının en önemli belirtilerinden birini oluşturuyor. Boğaz ağrısının görülme sıklığında 3 kat artış olduğu belirtiliyor. Dr. Mahmut Ozan Fındık, kış aylarında sık görülen boğaz ağrısına karşı almamız gereken önlemleri anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:



    KAPALI ORTAMLARDAN KAÇININ!
    Kapalı ortamlarda yetersiz hava sirkülasyonu nedeniyle virüslerin havada asılı kalmasına neden oluyor. Kapalı ortamlarda fazla zaman geçirmeyin ve maskenizi asla çıkarmayın.



    SİGARA, ALKOL VE KAFEİNE DİKKAT!
    Sigara içmek veya sigara dumanına pasif olarak maruz kalmak boğazda tahriş yaparak ağrıya neden olabiliyor. Alkol ile kafein ise vücuttan su atılımına, bunun sonucunda da boğazın kuruyarak boğaz ağrısının artmasına neden olabiliyor.



        ODANIZIN NEM ORANINI AYARLAYIN!
        İç mekanlarda havada yeterli nem olmaması da boğazda kuruluğa ve bunun sonucunda da boğaz ağrısının şiddetlenmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla odanızın nem oranının ortalama yüzde 65 olmasına dikkat edin.



        ÇEVRESEL FAKTÖRLER DE ÖNEMLİ!
        Alerji sorunundan yakınıyorsanız çevresel faktörlerden mümkün olduğunca uzak durmayı ihmal etmemelisiniz.



        ELMA SİRKESİYLE GARGARA:
        Boğazınız ağrıdığında bir fincan ılık suyun içine ekleyeceğiniz 2 çorba kaşığı elma sirkesiyle, günde 3-4 kez gargara yapabilirsiniz.



            BU BESİNLERDEN UZAK DURUN:
            Çikolatayı, baharatları ve yağda kızartılmış besinleri fazla tüketmekten kaçının. Yatmadan en az 3-4 saat önce sıvı ve katı gıda tüketimine de son verin.



            İYOTSU- TUZLA GARGARA:
            içine bir çay kaşığı kadar iyotsuz tuz ekleyerek gargara yapabilirsiniz. Bu yöntem boğazınızda bozulan pH oranının düzelmesine yardımcı olur.



            BİR TATLI KAŞIĞI BALLI ZENCEFİL:
            Zencefil antibakteriyel ve antiinflamatuar etkisiyle boğaz ağrısının hafiflemesine yardımcı olabiliyor. Bal da boğazı kaplayarak yumuşatıyor ve değdiği noktalarda virüs ile bakterilerin tutunmasını yavaşlatabiliyor.



                IHLAMUR, ADA VEYA NANE ÇAYI:
                Boğazı nemlendirmelerinin yanı sıra anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde boğaz ağrısının hafiflemesine katkı sağlayabiliyorlar.



                BOL BOL SU İÇİN:
                Boğaz ağrısına karşı her gün düzenli olarak bol bol su içmeniz çok önemli. Bolca su içildiğinde boğazdaki kuruluk ve virüs ile bakterilerin boğazda tutunmaları önlenebiliyor.

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                Haberler Sağlık Görülme sıklığı 3 kat artan boğaz ağrısına karşı 10 önlem! Dr. Mahmut Ozan Fındık anlattı
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