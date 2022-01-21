Görülme sıklığı 3 kat artan boğaz ağrısına karşı 10 önlem! Dr. Mahmut Ozan Fındık anlattı





SİGARA, ALKOL VE KAFEİNE DİKKAT!

Sigara içmek veya sigara dumanına pasif olarak maruz kalmak boğazda tahriş yaparak ağrıya neden olabiliyor. Alkol ile kafein ise vücuttan su atılımına, bunun sonucunda da boğazın kuruyarak boğaz ağrısının artmasına neden olabiliyor.