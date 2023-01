Göğüs ağrısı, kalp hastalığının habercisi

MEME KANSERİ 45 YAŞINDA

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, ülkemizde her 4 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü söylüyor.



DÜZENLİ MUAYENE...

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özen, "20 yaşından sonra her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapılmalı. 20-40 yaş aralığında 3 yılda bir doktor muayenesi şart. 40 yaş sonrasında ise her yıl bir kez doktor muayenesi yaptırılması gereklidir. 35-40 yaş arası en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda yapılan incelemelerde karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. 45 yaş sonrası ise mamografi yılda bir kez çektirilmelidir" diyor. Tanının ardından meme cerrahi ve tıbbi onkoloji uzmanı tarafından planlanan bir tedaviye geçiliyor.