Göğüs ağrısı, kalp hastalığının habercisi

Kalp ve damar hastalıkları, tüm dünyada ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer alıyor.Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr Erol Kurç, özellikle damar sertliğine karşı uyarıyor. Hastalarda görülen göğüs ağrısının hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor. "Damar sertliği yani ateroskleroz, atar damarların iç tabakalarında kolesterol, kalsiyum, bağ dokusu hücreleri ve iltihabi hücrelerin birleşmesi sonucunda oluşturmuş oldukları plaklar ile karakterize patolojik bir olay olarak ifade edilir. Bu plaklar arteri fiziksel olarak daraltarak kalp kasına kan akışını azaltır. Kan akımının tamamen kesilmesi kalp krizine yol açabilir. Bu nedenle göğüs ağrıları hafife alınmamalıdır" diyor. Prof. Dr Erol Kurç, damarlardaki bozulmaların değişik organları da tehdit ettiğini belirtiyor.
AİLENİZDE VARSA...
"Hastanın damar sertliğine neden olan yaş, cinsiyet, genetik nedenler ve diğer risk faktörleri tek tek belirlenerek düzeltilebilir" bilgisini veriyor. Araştırmalara göre kalp hastalıkları genetik geçiş gösteriyor. Ailesinde kalp hastalığı olanlarda daha sık görülüyor. Genellikle 65 yaşından sonra risk artıyor. Ayrıca menopoz sonrası kadınlarda da kalp hastalıkları riskinin arttığı biliniyor.
MEME KANSERİ 45 YAŞINDA
Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, ülkemizde her 4 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü söylüyor.
DÜZENLİ MUAYENE...
Erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özen, "20 yaşından sonra her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapılmalı. 20-40 yaş aralığında 3 yılda bir doktor muayenesi şart. 40 yaş sonrasında ise her yıl bir kez doktor muayenesi yaptırılması gereklidir. 35-40 yaş arası en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda yapılan incelemelerde karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. 45 yaş sonrası ise mamografi yılda bir kez çektirilmelidir" diyor. Tanının ardından meme cerrahi ve tıbbi onkoloji uzmanı tarafından planlanan bir tedaviye geçiliyor.