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Fazla kilolar erkeklerde kısırlığa neden oluyor: Uzmanından üreme sağlığını koruyan 5 hayati kural

Eskiler, 'Bir dirhem et, bin ayıp örter' diyor ancak fazla kilo başımıza dert açıyor! Beslenme şekli ve alışkanlıklarının sonucu olarak ortaya çıkan şişmanlık, üreme sağlığını da bozuyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fazla kilolar erkeklerde kısırlığa neden oluyor: Uzmanından üreme sağlığını koruyan 5 hayati kural
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlığın daha sık görüldüğünü belirtiyor. "Laboratuvar çalışmaları, kilo problemine bağlı olarak testisten salgılanan bazı moleküllerin eksildiğini ve üreme yeteneğinin doğrudan azaldığını ortaya koymaktadır. Akdeniz tipi beslenme şekli benimseyip antioksidan içerikli yiyecekler tüketerek erkekte üreme sağlığını koruyabiliriz" diyor.

Kısırlık sorununu bitirebilecek önerileri sıralıyor:
  • Günlük yürüyüşler ve egzersizler yapın.
  • Akdeniz tarzı beslenin.
  • Daha az kırmızı et, daha çok sebze ve meyve tüketin.
  • Nar, böğürtlen, çilek, karadut gibi antioksidan içeren kırmızı meyveler tüketin.
  • Zerdeçal, kimyon, zencefil, keklik otu gibi baharatları çok sevin.
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