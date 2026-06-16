Sosyalleşme sandığımızdan çok daha derin: Beynimiz kararları saniyeler önce hazırlıyor!

Bilim insanları, sosyal davranış öncesinde belirgin bir nöron aktivitesi artışı tespit etti. HAREKET ETMEK YETMİYOR, SOSYAL AMAÇ ÖNEMLİ Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise bu sinirsel imzanın yalnızca sosyal etkileşimlerde ortaya çıkması oldu. Balıklar başka bir balığı takip etmek yerine hareket eden bir noktayı kovalamaya yönlendirildiğinde aynı beyin aktivitesi gözlenmedi. Bu durum, tespit edilen sinirsel modelin yalnızca sosyal yaklaşım kararlarıyla ilişkili olduğunu gösterdi. Araştırmacılar ayrıca daha sosyal davranışlar sergileyen balıklarda bu aktivitenin çok daha güçlü olduğunu belirledi.

Beyindeki ʺpalliumʺ bölgesinin sosyal karar alma sürecinde kritik rol oynadığı belirlendi. BEYİNDEKİ BELİRLİ HÜCRELER DEVRE DIŞI BIRAKILDI Ekip, sosyal davranışlarla bağlantılı olduğu belirlenen bazı pallium hücrelerini lazer teknolojisi kullanarak etkisiz hale getirdi. Bu müdahalenin ardından balıkların sosyal yaklaşım davranışlarının büyük ölçüde ortadan kalktığı görüldü. Sonuçlar, söz konusu beyin bölgesinin sosyal etkileşimlerin oluşmasında kritik rol oynadığını ortaya koydu. Senkron hareket eden balıklar daha sosyal çıktı Araştırma sırasında iki balığın hareketlerinin birbirine uyumlu olduğu durumlarda sosyal etkileşimlerin daha sık gerçekleştiği de gözlendi. Bilim insanlarına göre sosyal davranış ile hareket senkronizasyonu arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Başka bir ifadeyle, canlılar birbirlerinin ritmine uyum sağladıkça sosyal etkileşim ihtimali de artıyor. Çalışmanın yazarlarından sinirbilimci Lilach Avitan, elde edilen bulguların sosyal davranışların beyindeki temel işleyişine ışık tuttuğunu belirtti.