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Giresun'da 30 yıllık mücadelede mutlu son: Kız kardeşinin iliğiyle ALD hastalığını yenen genç evlendi

Kadir, iki kardeşini ALD'den kaybetti. Kendisi de aynı hastalığa yakalandı. Günden güne erimeye başladı. Ama o Lorenzo'nun Yağı adlı ilaç ve kardeşinin iliğiyle hastalığı atlattı. Hayatının aşkıyla evlendi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Giresun'da 30 yıllık mücadelede mutlu son: Kız kardeşinin iliğiyle ALD hastalığını yenen genç evlendi
Giresun'da yaşayan Ali ve İmat Elmalı çifti, 30 yıl önce iki evlatlarını art arda kaybetti. İki kardeşin genetik bir rahatsızlık olan ALD (Adrenolökodistrofi) hastalığından öldüğü belirlendi. Aile iki acı olaydan sonra 1999'da üçüncü çocukları Kadir'in doğumuyla sevindi. Ancak Kadir'in de aynı hastalığa yakalandığı belirlendi. Aile, evlatlarının tedavisi için İstanbul'a gitti. Doktorların tavsiyesi üzerine yurt dışından 'Lorenzo's Oil' (Lorenzo'nun yağı) adlı ilacı getirtti. Bu sırada Elmalı çifti kızları Güldeniz'in doğumuyla sevindi. Güldeniz'in iliği ağabeyine nakledildi.

Ve böylede Kadir ölümcül hastalığı yendi. Yıllar süren zorlu yaşam mücadelesinin ardından sağlığına kavuşan Kadir Elmalı, Giresun'da düzenlenen görkemli bir düğünle Büşra Cilan ile evlendi. Bu mucize hikayeyi mutlu sonla taçlandırdı.
Kadir Elmalı, yıllar süren zorlu yaşam mücadelesinin ardından sağlığına kavuştu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.) Kadir Elmalı, yıllar süren zorlu yaşam mücadelesinin ardından sağlığına kavuştu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)
ARTIK DEVLET KARŞILIYOR...

Sinir sistemi hastalığı' olarak da bilinen ALD, görme kaybı, işitmede azalma ve hareketsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Özellikle 5-12 yaşındaki çocukları etkiliyor. Filmlere konu olan 'Lorenzo's Oil' adlı ilaç, hastalığın ilerlemesini engelliyor. İlacın özünü ise zeytinyağı ve kolza tohumu yağı oluşturuyor. SGK tarafından 'Yurt Dışından İlaç Temini' prosedürü kapsamında raporlu ve onaylı olan hastalar, bahse konu ilacı kurum güvencesiyle de temin edebiliyor.
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Giresun'da 30 yıllık mücadelede mutlu son: Kız kardeşinin iliğiyle ALD hastalığını yenen genç evlendi-3 Giresun'da 30 yıllık mücadelede mutlu son: Kız kardeşinin iliğiyle ALD hastalığını yenen genç evlendi-4 Giresun'da 30 yıllık mücadelede mutlu son: Kız kardeşinin iliğiyle ALD hastalığını yenen genç evlendi-5
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