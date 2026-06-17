Giresun'da 30 yıllık mücadelede mutlu son: Kız kardeşinin iliğiyle ALD hastalığını yenen genç evlendi

Kadir Elmalı, yıllar süren zorlu yaşam mücadelesinin ardından sağlığına kavuştu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık

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Sinir sistemi hastalığı' olarak da bilinen ALD, görme kaybı, işitmede azalma ve hareketsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Özellikle 5-12 yaşındaki çocukları etkiliyor. Filmlere konu olan 'Lorenzo's Oil' adlı ilaç, hastalığın ilerlemesini engelliyor. İlacın özünü ise zeytinyağı ve kolza tohumu yağı oluşturuyor. SGK tarafından 'Yurt Dışından İlaç Temini' prosedürü kapsamında raporlu ve onaylı olan hastalar, bahse konu ilacı kurum güvencesiyle de temin edebiliyor.