Gereksiz vitamin hasta eder

Kanserin tedavisinde bitkisel tedavi ve vitamin kullanımı artıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, "Özellikle vitaminlerin kanıtlanmış bir faydası yok. Gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde vitamin kullanımında tam tersine hasta fayda yerine zarar da görebiliyor. Kanserin sebeplerinin araştırılması gerekiyor. Kabaca kanserlerin yarısının sebebi çevresel etmenlerden oluşuyor. Bunların başında sigara, alkol, korunmasız bir şekilde güneş ışığına maruz kalmak, obejite, eksersizden yoksun hareketsiz bir yaşam tarzı geliyor" diyor.

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