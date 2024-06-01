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Ödemi, toksinleri, yağı parça pinçik eden diyet listesi: 1-2 bardak içerek litre litre ter atın!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, birçok kişi daha sağlıklı bir yaşam sürmek ve fazla kilolarından kurtulmak için çeşitli diyet ve egzersiz programlarını mercek altına almaya başladı. Sıcak hava, daha hafif yiyecekler tüketme ve daha aktif bir yaşam tarzı benimseme fırsatı sunarken, bu dönemi fit ve dinç geçirebilmek için uygulanabilecek etkili zayıflama yöntemleri büyük ilgi görüyor. İşte yaz mevsimini sağlıkla karşılamak ve formda kalmak için bazı pratik öneriler...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 09:53 Güncelleme 01 Haziran 2024, 09:53
Ödemi, toksinleri, yağı parça pinçik eden diyet listesi: 1-2 bardak içerek litre litre ter atın!

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Yaz aylarında vatandaşların beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Bu dönemde beslenme düzeninde yapılacak bazı değişikliklerin, sağlık problemlerinin azalmasında ve önlenmesinde etkili olacağı belirtildi.

DİYET YAPACAKLAR BUNA DİKKAT

Uzmanlar, yaz mevsiminde de yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Artan hava sıcaklıklarının çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirdiğine vurgu yapan uzmanlar, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını ve metabolizmanın yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını ifade ediyor. Sıcaklıktan dolayı aşırı terleme sonucu vücuttan terle birlikte sodyum, potasyum gibi minerallerin atıldığını belirten uzmanlar, bu durumun halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluğu gibi belirtilere yol açabileceğini söylüyor.

AYRAN TÜKETİMİNİ ARTTIRIN!

Vücuttaki sodyum kaybını önlemek için tuzlu ayran, potasyum kaybı için bol sebze ve meyve, sıvı kaybı için de günlük 10-12 bardak su tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, serinlemek için asitli veya gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve sularının tercih edilmesini öneriyor. Yaz sıcaklığından en çok etkilenenlerin çocuklar, hamileler, yaşlılar, kalp ve şeker hastalığı olan bireyler olduğunu belirten uzmanlar, bu gruptaki kişilerin yaz aylarında beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

AYRAN İLE ZAYIFAMA DİYETİ

Kahvaltı
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
🧀 1 dilim beyaz peynir
🍅 1 domates
🥛 1 bardak ayran veya maden suyu

Ara öğün
🍏 1 adet orta boy elma veya armut
🌰 Bir miktar badem veya ceviz

Öğle yemeği
🍗 Izgara tavuk veya balık
🥗 Bol yeşillikli salata (marul, roka, maydanoz vb.)
🫒 Zeytinyağı ve limon sosuyla

Ara öğün
🥣 1 kase yoğurt veya ayran

Akşam yemeği
🥦 Sebzeli ve az yağlı bir sebze yemeği (patlıcan, kabak, biber gibi)
🍚 1 kase bulgur pilavı veya kepekli ekmek
🥤 1 bardak soda veya maden suyu

Ara öğün
🍒 Bir avuç kiraz veya çilek
🥛 1 bardak ayran veya maden suyu

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