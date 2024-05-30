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Tıkalı damarları ilaç gibi açan besin! Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak: Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelindeki en büyük ölüm sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak, uzmanlar bu ölümlerin büyük çoğunluğunun yaşam tarzı değişiklikleriyle engellenebileceğini belirtiyorlar. Özellikle beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı köklü değişimlerin, kalp sağlığını korumada hayati öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 19:20 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 19:21
Tıkalı damarları ilaç gibi açan besin! Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak: Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli 1

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'ndan epidemiyoloji yardımcı doçent Rupak Shivakoti, JAMA Network Open'da yayınlanan bir araştırmaya dikkat çekiyor.

Tıkalı damarları ilaç gibi açan besin! Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak: Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli 2

Araştırma, yaşlı bireylerde yüksek tahıl lifi alımının iltihaplanma düzeylerini ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Tıkalı damarları ilaç gibi açan besin! Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak: Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli 3

Araştırmacılar, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı 4,123 yaşlı yetişkinin beslenme alışkanlıklarını ve kan örneklerini incelediler. Altı aylık periyotlarla yapılan ziyaretlerde katılımcıların lif alımı hakkında bilgi toplandı.

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