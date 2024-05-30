Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelindeki en büyük ölüm sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak, uzmanlar bu ölümlerin büyük çoğunluğunun yaşam tarzı değişiklikleriyle engellenebileceğini belirtiyorlar. Özellikle beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı köklü değişimlerin, kalp sağlığını korumada hayati öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.
Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'ndan epidemiyoloji yardımcı doçent Rupak Shivakoti, JAMA Network Open'da yayınlanan bir araştırmaya dikkat çekiyor.
Araştırma, yaşlı bireylerde yüksek tahıl lifi alımının iltihaplanma düzeylerini ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.
Araştırmacılar, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı 4,123 yaşlı yetişkinin beslenme alışkanlıklarını ve kan örneklerini incelediler. Altı aylık periyotlarla yapılan ziyaretlerde katılımcıların lif alımı hakkında bilgi toplandı.