Tıkalı damarları ilaç gibi açan besin! Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak: Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelindeki en büyük ölüm sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak, uzmanlar bu ölümlerin büyük çoğunluğunun yaşam tarzı değişiklikleriyle engellenebileceğini belirtiyorlar. Özellikle beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı köklü değişimlerin, kalp sağlığını korumada hayati öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.