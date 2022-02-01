Geçmeyen yorgunluk tiroit ve kansızlığın habercisi





SÜRESİ ÖNEMLİ

Kronik yorgunluk sendromunun teşhisinde iki önemli soru kullanılıyor. Bunların ilkini herhangi bir fiziksel aktivite sonucunda oluşup oluşmadığı, ikincisini ise 6 aydan beri devam ediyor olması oluşturuyor. Bu noktada hastalığın dinlenerek geçmemesi de belirleyici bir rol üstleniyor. Bu noktada eğer fizyolojik bir yorgunluk için başka, hastalığa bağlı gelişen yorgunluk için başka, kronik yorgunluk sendromu için başka tedavi yöntemleri izleniyor.