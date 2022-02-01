Geçmeyen yorgunluk tiroit ve kansızlığın habercisi

Bugünlerde hemen herkes geçmek bilmeyen yorgunluktan yakınıyor! 'Kronik yorgunluk sendromu' olarak adlandırılan bu durumun temelinde çoğu zaman başka hastalıklar bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, modern çağın hastalığı denilen bu durum hakkında önemli bilgiler paylaşıyor... Yorgunluk, beslenme yetersizliği, kansızlık, tiroit hastalıkları ve viral enfeksiyon sebebiyle gelişebiliyor. Kullanılan bazı ilaçlar da yorgunluğa neden olabiliyor. Kronik yorgunluk sendromu, dinlendikçe daha da kötüye gidiyor. Daha çok kadınlarda rastlanan bu sendromu genelde 30-50 yaş grubunda görülüyor.
SÜRESİ ÖNEMLİ
Kronik yorgunluk sendromunun teşhisinde iki önemli soru kullanılıyor. Bunların ilkini herhangi bir fiziksel aktivite sonucunda oluşup oluşmadığı, ikincisini ise 6 aydan beri devam ediyor olması oluşturuyor. Bu noktada hastalığın dinlenerek geçmemesi de belirleyici bir rol üstleniyor. Bu noktada eğer fizyolojik bir yorgunluk için başka, hastalığa bağlı gelişen yorgunluk için başka, kronik yorgunluk sendromu için başka tedavi yöntemleri izleniyor.
ARAŞTIRILMALI...
Yorgunluğun doğru tedavisi için mutlaka altta yatan sebebin araştırılması gerekiyor. Sorun kansızlık, tiroit veya viral enfeksiyonlara bağlı bir durumsa bu hastalıklara yönelik bir yol izleniyor. Ancak sorun kronik ise psikolojik temelli nedenler araştırılması öneriliyor.