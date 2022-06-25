Geçirgen Bağırsak Sendromu belirtileri neler, neden olur? Geçirgen Bağırsak Sendromu tedavisi nedir?

Geçirgen Bağırsak Sendromu Testi Nasıl Yapılır?

Geçirgen bağırsak sendromu testi, bu hastalığının belirtilerinin olduğu kişilerin gözetim altına alınması ile başlayan ve gerçekleştirilmesi istenilen bazı işlemler ile başlamaktadır. Yaşam düzeni ve besin alışkanlıklarının neden olabileceği gibi geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı, tamamen genetik olarak da kişiye aktarılmış olabilir. Bu nedenle öncelikle aile sağlığı incelenen hastanın daha sonra gaita testi vermesi istenmektedir. Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığının tanısı için zonulin testinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İstenilen gaita testi ile bakteriyel probiyotik durum gözlemlenmektedir. Zararlı ve yararlı bakterilerin durumu, mantar olup olmadığı ve hastanın glüten hassasiyetinin olup olmadığını saptanır. Zonulin testi ise; karaciğer ve bağırsak hücreleri tarafından sentezlenen zonulin proteinin seviyesini ölçmektedir. Zonulin proteinin yüksek olması, bağırsak geçirgenliği rahatsızlığının artmasına neden olmaktadır. Tüm fiziki ve laboratuvar tetkikleri sonucu elde edilen veriler ışığında ve aile sağlığı geçmişinin de göz önüne alınması ile geçirgen bağırsak sendromu testleri gerçekleştirilerek tanı koyulmaktadır.