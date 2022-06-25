Geçirgen Bağırsak Sendromu belirtileri neler, neden olur? Geçirgen Bağırsak Sendromu tedavisi nedir?

Geçirgen bağırsak sendromunun nedenleri; bağırsak yapısının tahriş edilerek sahip olduğu koruyucu mukus tabakalarına zarar verilmesidir. Bu rahatsızlık genetik olarak hastalarda bulunabildiği gibi yaşam tarzı ve beslenme düzeni nedeni ile de meydana gelebilmektedir. Geçirgen bağırsak sendromuna neden olabildiği düşünülen bazı durumlar;
• Fazla alkol kullanımı,
• Lif oranı düşük gıdaların tüketilmesi,
• Şeker oranın yüksek olarak bulunduğu gıdaların sıklıkla tüketilmesi,
• Doymuş yağ içeren gıdaların tüketilmesi,
• Yüksek stres altında kalmak
Geçirgen Bağırsak Sendromu Belirtileri Nelerdir?
Geçirgen bağırsak sendromunun belirtileri, bu hastalığa neden olabilecek davranışlara bağlı olarak farklı birçok şekilde görülebilmektedir. En sık karşılaşılan geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı belirtileri ise;
• Besinlere karşı meydana gelen alerjik reaksiyonlar.
• Bağışıklık sistemini etkileyen ve zorlayan rahatsızların meydana gelmesi.
• Deri üzerinde oluşan ve tedavi gerektiren hastalıkların görülmesi.
• Nörolojik rahatsızlıkların meydana gelmesi.