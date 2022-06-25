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    • Sağlık
    • 25.06.2022 14:35
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    • 25.06.2022 14:35
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    Geçirgen Bağırsak Sendromu belirtileri neler, neden olur? Geçirgen Bağırsak Sendromu tedavisi nedir?

    Geçirgen bağırsak sendromu, vücudun ikinci beyni olarak bilinen bağırsaklardaki sıkı bağların açılması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Vücudun tüm sindirim sisteminin gerçekleştirildiği bağırsaklar aynı zamanda, kana gerekli olan maddelerin geçişine izin verildiği bir organdır. Bağırsakta yer alan sıkı bağların açılması ile kana geçmemesi gereken maddelerin geçişi gerçekleşir ve tüm vücut dengesinin bozulmasına yol açılır. Kana karışan yabancı maddelerden dolayı bağışıklık sistemi harekete geçer ve kendi dokusuna saldırmaya başlar. Tüm bu olayların meydana gelmesi, insan vücudunun olması gereken dengesinin bozulmasına ve istenmeyen sorunların meydana gelmesine neden olur.

    takvim.com.tr
    Geçirgen Bağırsak Sendromu belirtileri neler?

    Geçirgen bağırsak sendromunun nedenleri; bağırsak yapısının tahriş edilerek sahip olduğu koruyucu mukus tabakalarına zarar verilmesidir. Bu rahatsızlık genetik olarak hastalarda bulunabildiği gibi yaşam tarzı ve beslenme düzeni nedeni ile de meydana gelebilmektedir. Geçirgen bağırsak sendromuna neden olabildiği düşünülen bazı durumlar;

    • Fazla alkol kullanımı,

    • Lif oranı düşük gıdaların tüketilmesi,

    • Şeker oranın yüksek olarak bulunduğu gıdaların sıklıkla tüketilmesi,

    • Doymuş yağ içeren gıdaların tüketilmesi,

    • Yüksek stres altında kalmak

    Geçirgen Bağırsak Sendromu Belirtileri Nelerdir?

    Geçirgen bağırsak sendromunun belirtileri, bu hastalığa neden olabilecek davranışlara bağlı olarak farklı birçok şekilde görülebilmektedir. En sık karşılaşılan geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı belirtileri ise;

    • Besinlere karşı meydana gelen alerjik reaksiyonlar.

    • Bağışıklık sistemini etkileyen ve zorlayan rahatsızların meydana gelmesi.

    • Deri üzerinde oluşan ve tedavi gerektiren hastalıkların görülmesi.

    • Nörolojik rahatsızlıkların meydana gelmesi.

        • Vücutta bulunması gereken vitaminlerde eksikliklerin olması ve buna bağlı rahatsızlıkların oluşması.

        • Tedavi edilemeyen depresyon rahatsızlıkları ve anksiyete ataklarının sürekli meydana gelmesi.

        • Kronikleşen baş ağrıları ve migren ataklarının yaşanması.

        • Kabızlık ya da ishal gibi sindirim sistemi problemlerin düzenli olarak yaşanması.

        • Aşırı kilo almak ve kilo vermekte zorluk yaşamak.

        • Irritabl bağırsak sendromunun yaşanması.

        • Dinlenme ve uyuma ile geçmeyen kronikleşen yorgunluk hissinin olması.

        • Genel kas ağrılarının vücutta görülmesi.

        Geçirgen Bağırsak Sendromu Testi Nasıl Yapılır?

        Geçirgen bağırsak sendromu testi, bu hastalığının belirtilerinin olduğu kişilerin gözetim altına alınması ile başlayan ve gerçekleştirilmesi istenilen bazı işlemler ile başlamaktadır. Yaşam düzeni ve besin alışkanlıklarının neden olabileceği gibi geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı, tamamen genetik olarak da kişiye aktarılmış olabilir. Bu nedenle öncelikle aile sağlığı incelenen hastanın daha sonra gaita testi vermesi istenmektedir. Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığının tanısı için zonulin testinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İstenilen gaita testi ile bakteriyel probiyotik durum gözlemlenmektedir. Zararlı ve yararlı bakterilerin durumu, mantar olup olmadığı ve hastanın glüten hassasiyetinin olup olmadığını saptanır. Zonulin testi ise; karaciğer ve bağırsak hücreleri tarafından sentezlenen zonulin proteinin seviyesini ölçmektedir. Zonulin proteinin yüksek olması, bağırsak geçirgenliği rahatsızlığının artmasına neden olmaktadır. Tüm fiziki ve laboratuvar tetkikleri sonucu elde edilen veriler ışığında ve aile sağlığı geçmişinin de göz önüne alınması ile geçirgen bağırsak sendromu testleri gerçekleştirilerek tanı koyulmaktadır.

        Geçirgen Bağırsak Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

        Geçirgen bağırsak sendromunun tedavisi için stabil bir yöntem bulunmamaktadır. Tedaviler, hastaların göstermiş olduğu semptomların incelenmesi ve yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre kişiye özel olarak uygulanmaktadır. Bu rahatsızlığın tedavi sürecinde öncelikle, diyetisyen kontrolünde gerçekleştirilecek sağlıklı beslenme programına uymak gerekmektedir. Diyet listesinde yer alacak gıdalar, yine hastanın sahip olduğu değerlere göre farklılık göstermektedir. Düzgün ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra, sigara kullanımının bırakılması, düzenli egzersizlerin yapılması, düzenli bir uyku kalitesine sahip olmak ve mümkün olduğunca stresten uzak durmak yer almaktadır.
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        Haberler Sağlık Geçirgen Bağırsak Sendromu belirtileri neler, neden olur? Geçirgen Bağırsak Sendromu tedavisi nedir?
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