Harvard Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Trisha Pasricha, tuvalette telefon kullanmanın hemoroid riskini yüzde 46 oranında artırdığını ve tuvalet süresinin 5 dakikayı geçmemesi gerektiğini belirtti.

Günde iki yeşil kivi tüketimi dışkılama sıklığını artırırken şişkinliği azaltıyor ve kafeinli kahve kafeinsiz kahveye göre 3 kat daha etkili şekilde bağırsak hareketlerini tetikliyor.

Kırmızı, siyah, beyaz veya gümüş rengi dışkı iç kanama veya safra kanalı tıkanıklığı gibi ciddi sağlık sorunlarına işaret edebiliyor ve acil tıbbi müdahale gerektiriyor.

Bağırsak aktivitesinin en yüksek olduğu zaman dilimi uyanıştan sonraki ilk bir saat olup, gece tuvalet ihtiyacıyla uyanmak bağırsaklarda iltihaplanma gibi tıbbi sorunlara işaret edebiliyor.