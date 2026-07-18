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Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın

Obezite, ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Diyabetten kısırlığa kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor.

Kaynak Gazete
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Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın

Günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarının başında, obezite geliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin yol açtığı fazla kilo, neden olduğu farklı hastalıklarla her yıl 3 milyon kişiyi hayattan koparıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, obezitenin kalp krizi, inme, hipertansiyon, insülin direnci, koroner arter hastalığı, metabolik sendrom, safra kesesi taşı ve hastalıkları, osteoartrit, uyku apnesi, karaciğerw yağlanması, astım, adet düzensizlikleri, infertilite ve reflü gibi hastalıklara yol açtığını söylüyor. Obeziteden korunmanın yollarını sıralıyor:

Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-2 Besinleri ağzınızda yavaş yavaş ve iyi çiğneyin.
Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-3 Hazır meyve suları, gazlı içecekler, şekerli içeceklerden uzak durun.
Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-4 Günlük 2.5-3 litre su tüketin.

Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-3

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-4 Aşırı tuz tüketiminden kaçının.
Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-5 Sıkıntılı, stresli ve öfkeli durumlarda yemek yemeyin.
Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-6 Öğün atlamayın ve ara öğünleri ihmal etmeyin.
Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-7 Yiyecekleri hazırlarken kızartmak yerine, ızgara veya haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri kullanın.
Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-8 Egzersiz yapın. Fiziksel aktif olmaya özen gösterin.
Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-9 Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, çavdar gibi ekmekler yiyin.
Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-10 Tereyağı, margarin, içyağı gibi katı yağlar yerine, zeytinyağı gibi sıvıyağlar tüketin.
Fazla kilolardan kurtulmak için bu hataları yapmayın-11 Prebiyotik besinler alın. Bu besinleri yeterli tüketemiyorsanız, probiyotik destekler kullanın.

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Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Sağlık

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