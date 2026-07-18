Basit bir halsizlik mi, sıcak çarpması mı? Bu belirtiler varsa dikkat
Sağlıklı bir yaz için vücudun ihtiyaçlarını doğru karşılamak gerekiyor. Dr. Murat Yaycı, baş ağrısından sıcak çarpmasına kadar uzanan sorunlara karşı önerilerde bulunuyor: Yeterli su tüketin. Egzersizi serin saatlerde yapın. Güneşte şapka ve gözlük kullanın.
Yaz mevsimini sağlıklı ve enerjik geçirmek için sıcak havalarda vücudun ihtiyaçlarını doğru karşılamak büyük önem taşıyor. Uzun süre güneş altında kalmak ve yeterli sıvı tüketmemek, baş ağrısından sıcak çarpmasına kadar uzanan sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Dr. Murat Yaycı, aşırı sıcaklardan korunabilmenin yöntemlerini şöyle sıralıyor:
BELİRTİLER BAŞLADIĞINDA DİNLENİN
- Yaz aylarında sıcak havanın keyfini çıkarmak için bazı önlemler almak gerekiyor.
- Öncelikle gün içinde yeterli miktarda su ve elektrolit tüketin.
- Fiziksel aktiviteleri serin saatlere planlayın.
- Güneşli ortamlarda şapka ve güneş gözlüğü kullanın.
- Vücudu saran, hava geçirmez giysilerden kaçının.
- Belirtiler başladığında dinlenmekten çekinmeyin.
- Yaz sıcakları yorgunluğun yanında vücut dengesinin bozulmasına ve sıcağa bağlı baş ağrısı ve halsizlik gibi durumlara neden olabilir. Baş ağrınız giderek şiddetleniyorsa veya aldığınız önlemlere rağmen iyileşmiyorsa doktorunuza danışarak uygun ağrı kesicilerle tedavinizi destekleyin. Sıcağa bağlı baş ağrıları genellikle şakaklarda zonklayıcı tarzda hissediliyor.
SERİN BİR ORTAMA GEÇİLMELİ
Halsizlik, ışığa hassasiyet, ağız kuruluğu ve yoğun susuzluk hissi gibi belirtilerle birlikte kendini gösterebiliyor.
Eğer bu tabloya yüksek ateş, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı veya soluk ve soğuk cilt gibi bulgular eşlik ediyorsa, bu durum sıcak çarpması anlamına gelebilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Sıcağa bağlı baş ağrısından korunmak için, belirtiler hissedildiği anda serin bir ortama geçilmesi, fazla giysilerin çıkarılması ve su ya da elektrolit içeren sıvıların tüketilmesi gerekiyor.
MİGREN ATAKLARINI ARTIRIR
Yüksek sıcaklarda açık havada uzun süre yürümek, spor yapmak, çalışmak ya da doğrudan güneş altında kalmak gibi durumlar, vücudun aşırı ısıya maruz kalmasına neden oluyor.
Aşırı ısı vücut dengesinin bozulmasına, baş ağrısı ve migren sıklığının artmasına neden olabilir. Vücudumuz, ısıya maruz kaldığı sırada sıvı kaybı da yaşar. Bu süreçte terleme yoluyla kaybedilen sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller, sinir sistemi ve damar dengesini etkileyerek baş ağrısını tetikleyebilir. Aynı zamanda sıcaklık değişimleri, migren ataklarını kolaylaştırabilir.