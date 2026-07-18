Basit bir halsizlik mi, sıcak çarpması mı? Bu belirtiler varsa dikkat

MİGREN ATAKLARINI ARTIRIR

Yüksek sıcaklarda açık havada uzun süre yürümek, spor yapmak, çalışmak ya da doğrudan güneş altında kalmak gibi durumlar, vücudun aşırı ısıya maruz kalmasına neden oluyor.

Aşırı ısı vücut dengesinin bozulmasına, baş ağrısı ve migren sıklığının artmasına neden olabilir. Vücudumuz, ısıya maruz kaldığı sırada sıvı kaybı da yaşar. Bu süreçte terleme yoluyla kaybedilen sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller, sinir sistemi ve damar dengesini etkileyerek baş ağrısını tetikleyebilir. Aynı zamanda sıcaklık değişimleri, migren ataklarını kolaylaştırabilir.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Sağlık