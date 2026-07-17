Menopoz döneminde kemik erimesi riskini azaltmak için kişiye özel tedavi ve direnç egzersizi şart

Menopoz döneminde artan kemik erimesi riski, erken dönemde alınacak önlemlerle büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen, kemik sağlığının korunmasında menopoz öncesi değerlendirme, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve kişiye özel tedavi planlamasının kritik rol oynadığını ifade ediyor. Şu uyarılarda bulunuyor:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.) İLK 5-7 YIL ÇOK DEĞERLİ Kemik erimesini menopoz sonrasında değil, menopoz öncesinde başlayan ve sonrasında devam eden bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Özellikle menopoz öncesi ile menopozdan sonraki ilk 5-7 yıllık dönem bizim için çok değerli. Bu süreçte kemik yoğunluğunu koruyabilirsek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik kaybı ve kırık riskini önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Bu nedenle adet düzensizlikleri başladığı dönemde kemik yoğunluğunu değerlendirerek gerekli koruyucu tedavilere başlamayı hedefliyoruz.