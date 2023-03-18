Fazla kilo eklem sağlığını olumsuz etkiliyor

Kilo, dert çekiyor! En çok da eklem sağlığını olumsuz etkiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, insan vücudunda meydana gelen 1 kiloluk artışın, dizlere 5 kiloluk yük artışı olarak yansıdığını belirtiyor. "Aşırı yük önce eklem kıkırdaklarını harap eder. Kıkırdakların tahrip olmasıyla eklemi oluşturan kemikler de olumsuz etkilenir ve ağrılı deformasyonlar ortaya çıkar. Bu nedenle aşırı kiloya karşı genç yaşlardan itibaren tedbir alınmalıdır" diyor.



MUCİZE BESİNLER

Enfeksiyon, vücudu yiyip bitiriyor. Dyt. Didem Yıldız Küçük, mucize besinleri sıralıyor:

Hünnap: Düşük glisemik indeksi ile diyabete derman olur. Bağırsak sağlığını destekler. Hafızayı da korur.

Yoğurt: Probiyotik deposudur. Hastalıkların çabuk iyileşmesini sağlar.

Zerdeçal: Kanserli hücrelerin yayılmasını önler.

Mantar: Hastalıklara karşı direnci arttırır.



PROSTATA CEVİZ

Omega-3 deposu ceviz, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Cevizi, suda bir gece bekletip tüketmek ise pek çok hastalığa derman oluyor. Sindirim sistemini destekleyen ve bağırsakları güçlendiren ceviz, kabızlığı gideriyor. Erkeklerde prostat sağlığını destekliyor. Prostat bezinin büyümesini önlüyor. Kalp ve damar sağlığını destekliyor.

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