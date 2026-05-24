Fazla kilo beyin sağlığını nasıl etkiliyor? 24 yıllık verilerle araştırıldı

University of Georgia'dan Yardımcı Doçent Suhang Song, demans için kesin tedavi bulunmadığını belirterek kilo kontrolünün iki yıl içinde bilişsel gerileme hızını anlamlı şekilde azaltabileceğini söyledi.

ABD'de her 5 kişiden 2'sinin obez sınıfında yer aldığı, 7 milyondan fazla kişinin demansla yaşadığı ve bu sayının 2050'ye kadar iki katına çıkmasının beklendiği belirtildi.

Araştırma, vücuttaki fazla kilonun yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı kalmadığını, beynin yaşlanma hızını da etkileyebileceğini ortaya koydu. Yaşla birlikte isimleri hatırlamakta zorlanma, bilgiyi işleme hızında düşüş ve dikkat süresinde azalma gibi değişimler normal kabul ediliyor. Ancak bu çalışmada, yüksek beden kitle indeksine sahip kişilerde bu gerilemenin daha belirgin olduğu görüldü.

24 YILLIK TAKİPTE 8 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, 50 yaş üstü 8 bin 200'den fazla yetişkini 24 yıl boyunca izleyen, ülke genelini temsil eden bir veri setini analiz etti. Sonuçlara göre beden kitle indeksindeki her 1 puanlık artış, bilişsel gerilemenin daha hızlı seyretmesiyle ilişkilendirildi.

SciTechDaily'nin haberine göre çalışmada özellikle hafıza, genel bilişsel performans ve yürütücü işlevlerde düşüş dikkat çekti. Bu alanlar; plan yapma, organize olma, duyguları yönetme, dikkati toplama ve günlük işleri tamamlama gibi becerileri kapsıyor.