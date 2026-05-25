Şeker hastalığı tatil dinlemiyor: Yaz sıcaklarında kan şekerini fırlatan 9 gizli tehlike!

Modern çağın salgın hastalığı diyabet ülkemizde son yıllarda hızla artarak toplum sağlığını tehdit ediyor. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, şekerli içecek ve tatlı tüketimi, fazla kilo, endokrin bozucu ve kimyasallara maruziyet gibi etkenlerle ülkemizde son 20 yılda diyabetli hasta sayısının yüzde 100 arttığını belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karataş, diyabette en sık yapılan ve tehlikeyi artıran 9 yaz hatasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Türkiye'de diyabetli hasta sayısı son 20 yılda yüzde 100 arttı. Doç. Dr. Savaş Karataş, diyabet hastalarının yaz aylarında dikkat etmesi gereken 9 hatayı açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



Yeteri kadar su içmemek: Kan şekerindeki tehlikeli dalgalanmaları önlemek için yeterli düzeyde sıvı almak, çok önemlidir. Özellikle sıvı kaybettirici etkisi olan ilaçları kullananlar çok daha dikkatli olmalıdır.



İlaç, cihaz ve insülinleri uygun koşullarda saklayamamak: İnsülin ve diğer diyabet ilaçları kurallara uygun saklanmalı, kan şekeri ölçüm cihaz ve çubuğunun da sıcaktan etkilenebileceği, yanlış sonuç göstereceği unutulmamalıdır.



Kan şekeri ölçümünü doğru yapmamak: Kan şekeri gölgeli ve serin bir yerde ölçülmeli, kan şekeri ölçüm çubukları güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra parmaklar iyice kurutularak kan şekeri ölçülmelidir.



Çıplak ayakla yürümek, sıcak zemine basmak: Diyabetli hastalar için sinir tutulumu varsa yürürken travmayı farketmemek oldukça sakıncalıdır.

Gerekirse yumuşak terlik kullanılmalıdır.