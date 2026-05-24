Bahar aylarının gelişiyle temizlik sezonu başlarken, uzmanlar bu sürecin zihinsel rahatlamaya katkı sağladığını belirtiyor.

Bahar aylarının gelişiyle birlikte birçok kişi için temizlik sezonu başladı. Kimi için yorucu bir zorunluluk gibi görünen bu süreç, uzmanlara göre aslında zihinsel rahatlama sağlayan güçlü bir rutin olabilir. Sciencealert'te yer alan habere göre, psikologlardan Zen keşişlerine kadar farklı alanlardan uzmanlar süpürmekten ortalık toplamaya kadar uzanan gündelik işlerin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını söylüyor. Özellikle tekrar eden fiziksel hareketlerin stres seviyesini düşürdüğü ve kişiye kontrol hissi verdiği belirtiliyor.

Bahar temizliği yalnızca evi değil, zihni de hafifletiyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) "TEMİZLİK SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLEYEBİLİYOR" Connecticut merkezli klinik psikolog Holly Schiff'e göre temizlik, yalnızca fiziksel bir düzen kurmuyor; aynı zamanda zihni de sakinleştiriyor. Schiff, düzenli ve tekrar eden hareketlerin sinir sistemi üzerinde dengeleyici bir etkisi olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Temizlik gibi fiziksel aktiviteler öngörülebilir, yapılandırılmış ve tamamlandığında net bir sonuç veren işlerdir. Bu da kişiye kontrol hissi kazandırır." Uzmanlara göre özellikle dağınık bir alanın toparlandığını görmek, zihinsel olarak "bir şeyi başarmış olma" duygusunu güçlendiriyor. Günlük hayatın karmaşası içinde somut bir sonuç görmek ise birçok kişi için rahatlatıcı bir etki yaratıyor.