Ev temizliği değil terapi! Temizliğin ruh sağlığına ve sinir sistemine fayda sağlayan 5 etkisi
Bahar aylarının gelişiyle birlikte başlayan temizlik sezonu uzmanlara göre zihinsel rahatlama sağlayan güçlü bir rutin felsefesi taşıyor. Klinik Psikolog Holly Schiff ve Japonya’nın Kyoto kentinde yaşayan Keşiş Shoukei Matsumoto ev temizliği yapmanın ruh sağlığı ve sinir sistemi üzerindeki olumlu etkilerini açıkladı. İşte temizliğin stresi azaltan ve kontrol hissi veren etkileri.
- Bahar aylarının gelişiyle temizlik sezonu başlarken, uzmanlar bu sürecin zihinsel rahatlamaya katkı sağladığını belirtiyor.
- Sciencealert'te yer alan habere göre, psikologlar ve Zen keşişleri gibi uzmanlar, temizlik işlerinin stres seviyesini düşürdüğünü ifade ediyor.
- Klinik psikolog Holly Schiff, temizlik gibi tekrar eden hareketlerin sinir sistemi üzerinde dengeleyici etkisi olduğunu söylüyor.
- Budist keşiş Shoukei Matsumoto, temizliğin çevre düzenlemenin ötesinde zihinsel sadeleşmeyi de sağladığını belirtiyor.
- Uzmanlar, temizlik sırasında mükemmeliyet baskısından kaçınarak küçük ve net hedeflerle başlanmasını öneriyor.
Bahar aylarının gelişiyle birlikte birçok kişi için temizlik sezonu başladı. Kimi için yorucu bir zorunluluk gibi görünen bu süreç, uzmanlara göre aslında zihinsel rahatlama sağlayan güçlü bir rutin olabilir.
Sciencealert'te yer alan habere göre, psikologlardan Zen keşişlerine kadar farklı alanlardan uzmanlar süpürmekten ortalık toplamaya kadar uzanan gündelik işlerin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını söylüyor. Özellikle tekrar eden fiziksel hareketlerin stres seviyesini düşürdüğü ve kişiye kontrol hissi verdiği belirtiliyor.
"TEMİZLİK SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLEYEBİLİYOR"
Connecticut merkezli klinik psikolog Holly Schiff'e göre temizlik, yalnızca fiziksel bir düzen kurmuyor; aynı zamanda zihni de sakinleştiriyor.
Schiff, düzenli ve tekrar eden hareketlerin sinir sistemi üzerinde dengeleyici bir etkisi olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Temizlik gibi fiziksel aktiviteler öngörülebilir, yapılandırılmış ve tamamlandığında net bir sonuç veren işlerdir. Bu da kişiye kontrol hissi kazandırır."
Uzmanlara göre özellikle dağınık bir alanın toparlandığını görmek, zihinsel olarak "bir şeyi başarmış olma" duygusunu güçlendiriyor. Günlük hayatın karmaşası içinde somut bir sonuç görmek ise birçok kişi için rahatlatıcı bir etki yaratıyor.
ZEN ÖĞRETİSİNDE TEMİZLİK BİR RİTÜEL
Japonya'nın Kyoto kentinde yaşayan Budist keşiş Shoukei Matsumoto ise temizlik kavramına daha farklı bir açıdan yaklaşıyor. Matsumoto'ya göre temizlik yalnızca çevreyi düzenlemek değil, aynı zamanda insanın kendi zihniyle kurduğu ilişkiyi de sadeleştirmesi anlamına geliyor.
Ünlü Zen öğretisindeki "Aydınlanmadan önce odun taşı, su getir. Aydınlandıktan sonra da odun taşı, su getir" sözü de bu yaklaşımı özetliyor.
Matsumoto, tapınaklarda yapılan temizlik çalışmalarının manevi bir yön taşıdığını belirterek, "Tozu süpürürken dünyevi arzuları da temizlediğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
UZMANLARDAN "MÜKEMMELİYET" UYARISI
Uzmanlara göre temizlik sırasında hissedilen baskının önemli bir kısmı, işin kendisinden değil, zihindeki beklentilerden kaynaklanıyor. Zaman baskısı, yetersizlik hissi veya "her şeyi aynı anda bitirme" düşüncesi süreci daha yorucu hale getirebiliyor.
Bu nedenle psikologlar, büyük bir temizlik planı yerine küçük ve net hedeflerle başlanmasını öneriyor.
Örneğin:
- sadece bir masa,
- tek bir çekmece,
- ya da yalnızca bir oda
ile başlamak, zihinsel yükü ciddi ölçüde azaltabiliyor.
Schiff'e göre insanların çoğu işi yapmaktan değil, işin tamamını gözünde büyütmekten yoruluyor.
TEMİZLİK BİR FARKINDALIK EGZERSİZİNE DÖNÜŞEBİLİR
Uzmanlar temizlik yaparken acele etmek yerine sürecin kendisine odaklanmanın faydalı olabileceğini söylüyor. Suyun sıcaklığı, hareketlerin ritmi veya kullanılan malzemelerin hissi gibi detaylara dikkat etmek, sıradan bir işi farkındalık egzersizine dönüştürebiliyor.
Matsumoto'ya göre önemli olan kusursuz bir sonuç değil, devam eden bakım hissi.
"Gerçek huzur tamamen kusursuz bir düzende değil, alanı ve zihni sürekli sadeleştirme çabasında bulunur" diyen Matsumoto, temizliğin insan ile yaşadığı çevre arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade ediyor.
Uzmanlara göre düzenli ve temiz alanlar, yalnızca fiziksel rahatlık değil; güven ve sakinlik hissi de yaratıyor.